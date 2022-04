Wir sind sehr traurig über den Tod von Erich Girlek

Per E-Mail teilen

Wir haben einen guten Freund verloren. Und einen wichtigen Mitarbeiter in der Kern-gruppe vom Netzwerk Selbst-Vertretung Österreich!

Netzwerk Selbstvertretung Österreich

Erich hat die unabhängige Selbst-Vertretung

im Netzwerk Selbst-Vertretung Österreich mit aufgebaut.

Erich war Brücken-bauer in alle Richtungen.

Wir erinnern uns sehr gern

an die gemeinsame Zeit mit Erich zurück:

Erich war seit 2011 bei der Kern-Gruppe

vom Netzwerk Selbst-Vertretung Österreich aktiv dabei.

Und noch länger aktiv im Netzwerk Selbst-Vertretung.

Er war am Anfang in der Kern-Gruppe ganz still.

Er hat sich nach einiger Zeit immer mehr

in die Kern-Gruppe eingebracht.

Seine Ideen waren sehr wichtig!

Er konnte gut zuhören.

Erich war ein feinfühliger Mensch!

Erich war ein sehr verlässlicher Mitarbeiter in der Kerngruppe.

Erich kann niemand ersetzen!

Erich hatte so viel Wissen.

Er wollte viel bewegen.

Und hat es geschafft viel zu bewegen.

Er hat viele gute Ideen in die Kerngruppen-Treffen eingebracht.

Er war sehr Ziel-Strebig.

Er hat sich sehr für uns Menschen mit Lern-Schwierigkeiten eingesetzt und für unsere Rechte gekämpft.

Erich war Selbstvertreter,

aber er war gleichzeitig auch Unterstützer

für andere Selbstvertreter.

Erich hat uns alle wieder runter-geholt,

wenn ein Thema war,

wo es heiß hergegangen ist.

Wenn wir diskutiert haben.

Er war der Ruhepol.

Erich war ein Mensch mit dem man viel reden konnte

Und mit dem Wir viel Diskutiert haben.

Erich war eine ruhige Person.

Nichts Überstürzen und alles mit der Ruhe.

Erich war ein sehr offener Mensch!

Wir haben sehr viel Spass mit Erich gehabt.

Erich mochte Dj Bobo sehr gern.

Wir haben oft rumgeblödelt.

Und wir haben viel diskutiert,

wie kann es weitergehen mit der Erwachsenen-Vertretung.

Wie es funktionieren kann ohne Sach-walterschaft.

Er hat dafür gekämpft,

dass Fremd-bestimmung durch

unterstützte Entscheidungs-findung ersetzt wird.

Wir Menschen mit Lern-Schwierigkeiten können uns selbst vertreten,

wenn wir die Unterstützung bekommen, die wir brauchen.

Erich hatte immer ein aufbauend es Wort auf dem Lippen.

Erich hat immer viel gearbeitet.

Sogar noch am Abend.

Einmal hat ein Freund von ihm hat gesagt,

er soll doch Feierabend machen.

Erich sagt, er will noch einen Satz schreiben.

Und noch einen.

Erich hat neue Menschen in der Kerngruppe sofort alles erklärt.

Er hat einen großen Beitrag geleistet,

dass man sich in der Gruppe wohl fühlt.

Er hat immer Red-bull und Kaffee getrunken.

Er war immer für Raucher-Pausen zu haben.

Er hat es sich gut gehen lassen.

Er hat oft Witze gemacht.

Ein großer Selbst-Vertreter hat die Welt verlassen.

Wir müssen es erst begreifen,

dass er nicht mehr da ist.

Wir schätzten ihn sehr.

Erich kann sich mit Reinhard jetzt in der Ewigkeit austauschen

über die Kerngruppen-Treffen

und auch noch darüber lachen.

Lieber Erich,

Du fehlst uns als Mensch und als Freund.

Du fehlst uns sehr als wichtiger Selbst-Vertreter

in der Mensch Zuerst Bewegung.

Du bist immer bei uns.

Du wirst immer in unseren Herzen bleiben.

Wir werden dich in der Kern-Gruppe sehr vermissen.

Die Kern-Gruppe vom

Netzwerk Selbstvertretung Österreich:

Heidi Mackowitz von Mensch Zuerst Vorarlberg

Monika Rauchberger von Wibs in Tirol

Oswald Föllerer vom Selbst-Vertretungs-Zentrum Wien

Dominik Haberl von Wir Für Alle in Oberösterreich

Thomas Marka von People First Steiermark

Hubert Raunjak von Mensch Zuerst Kärnten

Alfred Rauchegger von Mensch Zuerst Salzburg