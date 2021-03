Wir trauen um Hans Hirnsperger

Der Tiroler gehörte zu jenem Kreis von Aktivistinnen und Aktivisten, die maßgeblich an der Gründung von BIZEPS - Zentrum für Selbstbestimmtes Leben beteiligt waren. Am 12. März 2021 ist er überraschend verstorben.

Ein Grablicht zu Allerheiligen im Herbst mit Blättern

Hans Hirnsperger wurde 1962 in Schwaz/Tirol geboren; studierte Medizin und war in der Folge als Facharzt für Psychiatrie und Neurologie am Institut für Medizinische Psychologie an der Universität Wien tätig.

BIZEPS entstand aus einer Selbsthilfegruppe für „Muskelkranke, Angehörige und Interessierte“ die Hans Hirnsperger gemeinsam mit Marina Posch im Herbst 1990 gegründet. Aufbauend auf selbst gemachten Erfahrungen formulierte er in einem Artikel ein Phantasiemodell eines „Zentrum für Muskelkranke“. Dafür setzte er sich als Vorstandsmitglied ab 1990 in der Österreichische Gesellschaft für Muskelkranke ein.

Ein erster Raum für ein „Muskelzentrum“ konnte im 3. Bezirk, im Schülerheim in der Juchgasse gefunden werden. Schnell wurde klar, dass aufbauend auf dieser Idee weitergearbeitet wird. Das Konzept des Projektes wurde von einem kleinen Team überarbeitet und erweitert und es entstand: „BIZEPS Behinderteninformationszentrum; eine positive Sache!“ Nun wurde nicht mehr nur auf Menschen mit Muskelerkrankung fokussiert.

Es hieß beispielsweise darin: „Da wir davon ausgehen, daß behinderte Menschen in der Regel die besten Experten ihrer Erfahrungen, Probleme und Bedürfnisse sind, sehen wir als wesentlichen Punkt unseres Konzeptes die Leitung des BIZEPS durch einen selbst betroffenen Menschen an.“

Hans Hirnsperger hat viel Aufbauarbeit in dieses Konzept gesteckt. Im Jahr 1992 ging das Beratungszentrum BIZEPS in Betrieb.

Jahre später – konkret im Jahr 2002 – war er auch bei der Schaffung der WAG Assistenzgenossenschaft als Gründungsmitglied beteiligt.

Hans Hirnsperger war sehr hartnäckig und tiefsinnig. Er legte großen Wert auf den bedachten Einsatz von Sprache und war offen neue Projekte zu erdenken und zu realisieren.

Er fehlt uns! Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freundinnen und Freunden.