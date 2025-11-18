„Wissen für alle“ im Wien Museum: ISOTYPE und der Weg zur verständlichen Kommunikation

Im Wien Museum erwartet die Besucher:innen mit der Ausstellung „Wissen für alle“ eine spannende Entdeckungstour durch die Welt der ISOTYPE, die das Ziel verfolgte, Wissen für alle zugänglich zu machen - unabhängig von Sprache oder Bildung.

BIZEPS

Die Ausstellung „Wissen für alle“ widmet sich der Entstehung und Verbreitung dieser innovativen Bildsprache, die in den 1920er Jahren von Otto Neurath und seiner Frau Marie Neurath in Wien entwickelt wurde.

Mit einfachen, universell verständlichen Symbolen und Piktogrammen sollten komplexe Informationen für jede:n nachvollziehbar werden. „Wörter trennen, Bilder verbinden“, lautete das Motto von Otto Neurath, berichtete DerStandard.

Das Wien Museum, das im Dezember 2023 nach umfassender Renovierung und Erweiterung neu eröffnet wurde, ist nun in einem modernen, barrierefreien Gebäude am Karlsplatz untergebracht. (Informationen zur Barrierefreiheit im Wien Museum)

Hervorzuheben ist die Möglichkeit, bei manchen Schautafeln per QR-Code Videos in Österreichischer Gebärdensprache abzurufen.

Die Ausstellung zeigt, wie ISOTYPE ursprünglich im „Roten Wien“ entstand und wie diese Bildsprache in verschiedenen Bereichen wie Bildung, Wirtschaft und soziale Aufklärung weltweit zum Einsatz kam. Die Ausstellung ist für Besucher:innen barrierefrei zugänglich und bietet neben einer Sammlung von Originaldokumenten und Grafiken auch interaktive Stationen.

Eine kleine Tafel innerhalb der Ausstellung geht zudem auf die Entwicklung und Bedeutung von Barrierefreiheit-Piktogrammen ein und zeigt, wie diese in der ISOTYPE-Tradition zur besseren Verständlichkeit von Informationen beigetragen haben.

„Wissen für alle / ISOTYPE – die Bildsprache aus Wien“ läuft noch bis zum 5. April 2026 und gewährt einen spannenden Einblick in die Geschichte einer der bedeutendsten Informationsgrafiken des 20. Jahrhunderts.

Die Ausstellung im neuen Wien Museum lässt die Besucher:innen nicht nur die Entwicklung dieser innovativen Bildsprache nachvollziehen, sondern zeigt auch ihren bleibenden Einfluss auf die visuelle Kommunikation bis in die Gegenwart.

Die Ausstellung ist historisch interessant und auch gestalterisch beeindruckend – ein sehenswerter Beitrag zur Geschichte der visuellen Kommunikation.

Ausstellung: „Wissen für alle / ISOTYPE – die Bildsprache aus Wien“

Ort: Wien Museum, Karlsplatz 8, 1040 Wien

Dauer: 6. November 2025 bis 5. April 2026

Weitere Informationen: www.wienmuseum.at/wissen_fuer_alle