YesWeCare: Lichtermeer für das Recht auf Inklusion

Per E-Mail teilen

18. Dezember um 19 Uhr am Wiener Ring und in allen Fenstern in Österreich

BilderBox.com

Am vierten Adventsonntag werden auf der Wiener Ringstraße um 19 Uhr die Lichter hell leuchten.

Damit wird ein Zeichen für umfassende Inklusion von Menschen mit Behinderungen gesetzt.

Daniel Landau und Roman Scamoni laden mit Unterstützung des Österreichischen Behindertenrates dazu ein, innezuhalten und ein helles Zeichen zu setzen:

Ein Zeichen für das Recht auf Inklusion.

Ein Zeichen für eine inklusive Gesellschaft, in der Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam leben.

Ein Zeichen für eine Gesellschaft, die Kindern und Jugendlichen inklusive Bildung und somit auch im weiteren Leben umfassende gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.

Ein Zeichen für das Recht von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf ein 11. und 12. Schuljahr.

#YesWeCare ist eine selbstbewusste und starke Flamme, die für inklusive Bildung, gesellschaftliche Teilhabe und eine Gesellschaft ohne Barrieren brennt.