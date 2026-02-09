Zahl der Pflegegeld-Bezieher:innen steigt – Bewilligungen der Stufe 7 aber rückläufig

Im Jahr 2025 erhielten in Österreich durchschnittlich 501.237 Personen Pflegegeld – ein Anstieg um 2,3 % im Vergleich zu 2024.

Die Gesamtausgaben stiegen laut Statistik Austriaauf 3,63 Milliarden Euro (+6,0 %), die durchschnittliche Monatszahlung lag bei 604 Euro (+3,7 %), berichtete der ORF.

In fast allen der sieben Pflegestufen gab es mehr Bezieher:innen – außer in Stufe 7, die für Menschen mit den schwersten Beeinträchtigungen vorgesehen ist. Dort ging die Zahl auf 8.332 Personen zurück (2024: 8.586).

Langfristig zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend: Seit 2019 ist die Zahl der Pflegegeldbezieher um 8,1 % gestiegen, ist dem Standard zu entnehmen.

FPÖ kritisiert restriktive Einstufungen in Pflegegeldstufe 7

Die FPÖ sieht im Rückgang der höchsten Pflegestufe ein „Alarmsignal“. Sozialsprecher Christian Ragger kritisiert, dass schwer pflegebedürftige Menschen offenbar zunehmend durch das System fallen.

„Die Zahl der Bezieher in Pflegestufe 7 ist von 8.586 auf 8.332 Personen gesunken. Das passiert nicht, weil es weniger Schwerstpflegebedürftige gibt, sondern weil restriktiver eingestuft wird“, so Ragger.

Er fordert daher eine unabhängige Prüfung, ob es strukturelle Hürden beim Zugang zur Pflegestufe 7 gib.