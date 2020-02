Per E-Mail teilen

Eine Zahnbehandlung im Rollstuhl ist in Österreich (noch) nicht möglich. In den USA wurde eine neue mobile Vorrichtung präsentiert, die Personen mit manuellem Rollstuhl die Behandlung im eigenen Rollstuhl ermöglicht.

REDpoint

Manuelle Rollstühle haben keine sichere Kippfunktion, die auch den Kopf ausreichend unterstützt. Deshalb ist im Regelfall der Transfer in den allgemeinen Behandlungsstuhl der Zahnarztpraxis nötig.

Wenn aber Personen lieber im eigenen Rollstuhl behandelt werden wollten, gab es bisher keine Möglichkeit dazu. In den USA wurde im Sommer 2019 ein Gerät entwickelt, das dies ermöglicht.

Versatilt

Dieses neue technische Hilfsmittel von der Firma REDpoint international heißt Versatilt. Versatilt ermöglicht es, mit dem manuellen Rollstuhl auf eine Plattform zu fahren, in die der Rollstuhl fixiert wird.

Danach kann die Position des Rollstuhls für Zahnbehandlungen mit einer Kippfunktion angepasst werden. Die Organisation The Independence Center fördert dieses Gerät für Zahnärztinnen und Zahnärzte in den USA.

Diese neue Ausstattung ermöglicht es, die Zahnbehandlung im eigenen Rollstuhl in Anspruch zu nehmen. Dadurch kann die Behandlung komfortabler und individueller durchgeführt werden. Zudem ist Versatilt mobil. Die Vorrichtung kann in verschiedenen Behandlungszimmern, aber auch in mehreren Praxen zum Einsatz kommen.

Zahnbehandlungen sind ein wichtiger Bestandteil der Aufrechterhaltung der körperlichen Gesundheit. Gesunde Zähne sind für eine unbeschwerte Lebensweise unumgänglich. Deshalb sollen Zahnbehandlungen für alle so zugänglich und bequem wie möglich sein.