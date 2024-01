ZiB Zack Mini: Kindernachrichten nun auch mit Österreichischer Gebärdensprache

Im Rahmen seines Engagements für barrierefreies Fernsehen bietet der ORF das Kinder-Nachrichtenformat 'ZiB Zack Mini' nun in Österreichischer Gebärdensprache an.

ORF

Der Österreichische Rundfunk (ORF) hat einen weiteren Schritt in Richtung Inklusion und Barrierefreiheit unternommen.

Das Kinder-Nachrichtenformat „ZiB Zack Mini“, das speziell für sechs- bis zehnjährige Kinder konzipiert ist, wird nun in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) ausgestrahlt. Diese Erweiterung ist Teil des ORF-Engagements, sein Programmangebot noch barrierefreier zu gestalten.

„ZiB Zack Mini“ hat sich seit 2022 das Ziel gesetzt, komplexe Themen und aktuelle Ereignisse kindgerecht und verständlich zu präsentieren. Mit der Einführung der ÖGS-Version eröffnet der ORF nun eine neue Dimension der Nachrichtenvermittlung, die darauf abzielt den Zugang zu Informationen und Bildung zu ermöglichen.

Neben der Österreichischen Gebärdensprache wird „ZiB Zack Mini“ auf dem ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln versehen, um Barrierefreiheit zu gewährleisten.

Die Bereitstellung von rund 670 Stunden Programm in ÖGS im Jahr 2024 unterstreicht das Engagement des ORF, inklusive Medieninhalte zu fördern und die Bedürfnisse der Zuschauer:innen zu berücksichtigen.

„ZiB Zack Mini“ auch auf der neunen Plattform ORF On

Auf der neunen Plattform ORF ON kann man die ZiB Zack Mini auch mit ÖGS und Untertitel ansehen. ORF ON wird in den nächsten Monaten die ORF TVThek ersetzen. Derzeit ist ORF ON erst als Testversion verfügbar.