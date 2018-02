ZIB100 – eine barrierefreie Erfolgsgeschichte des ORF

Per E-Mail teilen

ZIB100 geht in ihr zweites Jahr - Wie hat sich das Format entwickelt? BIZEPS führte ein Interview mit Patrick David Swanson, dem Entwickler der ZiB100.

Am 25. April 2016 startete das Nachrichtenformat ZiB100. BIZEPS berichtete damals über die Anfänge. Mittlerweile geht die ZIB100 in ihr zweites Jahr. Zeit, sich die bisherige Entwicklung des Nachrichtenformates einmal genauer anzuschauen.

Die BIZEPS Redaktion hat vom Entwickler der ZIB100 Patrick Swanson ein paar exklusive Einblicke bekommen.

Swansons erklärt das Konzept der Sendung: „Mit der ZIB100 wollten wir eine Nachrichtensendung schaffen, die die wichtigsten News des Tages kompakt und verständlich zusammenfasst. In 100 Sekunden behandeln wir die Themen des Tages aus Inland, Ausland, Wirtschaft, Chronik, Kultur und Sport.“

Zudem ist die ZIB100 vollständig untertitelt und im Hochformat. Das macht sie ideal für unterwegs und zugleich in hohem Maße barrierefrei.

Ein Format für alle

Barrierefreiheit ist bei der ZiB100 mehr als nur ein Nebeneffekt. „Wir sehen es bei der ZIB als unsere wichtigste Aufgabe an, alle Österreicherinnen und Österreicher bestmöglich zu informieren und somit jedem und jeder die Teilnahme am Diskurs zu wichtigen politischen und gesellschaftlichen Themen zu ermöglichen. Folglich ist es uns sehr wichtig, dass unsere Nachrichtenformate so barrierefrei wie möglich gestaltet sind“, erläutert Swanson gegenüber BIZEPS.

Die Barrierefreiheit ist laut Swanson ein echter Mehrwert für das Publikum, der auch auf gutes Feedback stößt.

Es hat sich gut entwickelt

Das Konzept scheint aufgegangen zu sein. „Wir sind mit der Entwicklung der ZIB100 sehr zufrieden. Das Format hat sich in der Zwischenzeit in der österreichischen Medienlandschaft als innovative und zukunftsweisende Form der Nachrichtenvermittlung etabliert“, so Swanson.

Besonders gut kommt die Sendung beim Publikum von ORF.at und in den sozialen Medien an. Der WhatsApp-Service zählt mit mittlerweile über 43.000 Abonnentinnen und Abonnenten zum größten Service dieser Art.

Angesichts dieser guten Entwicklung hat man wohl allen Grund, positiv in die Zukunft zu blicken. Das denkt wohl auch der ZIB100 Entwickler und verrät: „Wenn es nach uns geht, würden wir die ZIB100 gerne mehrmals täglich und zu ganz fixen Tageszeiten anbieten, das erste Mal schon in der Früh.“

