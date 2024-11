Zur Landtagswahl in der Steiermark: „Diskussion der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten“ im ORF

Am 19. November 2024 um 21.05 Uhr in ORF 2. Die Wahl 24-Sondersendung „Landtagswahl Steiermark: Diskussion der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten“ wird barrierefrei ausgestrahlt.

Die Steiermark wählt am 24. November 2024 einen neuen Landtag. Das ORF Landesstudio Steiermark bringt dazu eine umfassende Vorberichterstattung in TV, Radio und Internet und informiert in zahlreichen Beiträgen, Sondersendungen und Programmelementen über den laufenden Wahlkampf, die kandidierenden Parteien, die Positionen der Spitzenkandidatinnen bzw. -kandidaten sowie über Themenbereiche, die rund um die steirische Landtagswahl debattiert werden.

Höhepunkt der Vorberichterstattung ist die „Elefantenrunde“ im nationalen ORF-2-Programm am 19. November 2024.

steiermark.ORF.at bietet außerdem einen eigenen multimedialen Sonderkanal zur Landtagswahl 2024: Unter steiermark.ORF.at/wahl24 finden User:innen u. a. die Online-Storys sowie Videos und Audios der ORF-Steiermark-Sendungen, -Talk-Reihen und -Beiträge bereitgestellt, weiters auch aktuelle Informationen zur Wahl, die „Steiermark heute“-Gespräche zum Nachsehen sowie Hintergrundberichterstattung und Porträts der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten.

Vor dem Wahlwochenende bittet ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher am Freitag, dem 22. November, Kolleginnen und Kollegen anderer Medien in einer „Runde der ChefredakteurInnen“ (20.15 Uhr) zur Diskussion. Am Montag, dem 25. November, steht bei „ORF III AKTUELL“ (ab 9.30 Uhr) und „ORF III AKTUELL am Nachmittag“ (ab 16.00 Uhr) alles im Zeichen der Landtagswahl Steiermark 2024.

Die rund vierstündige Live-Berichterstattung am Wahlsonntag beginnt in ORF 2 um 15.30 Uhr.

Service für hörbeeinträchtigtes Publikum

Die Wahl 24-Sondersendung „Landtagswahl Steiermark: Diskussion der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten“ wird barrierefrei ausgestrahlt. Für die gehörlosen und hörbehinderten Zuschauer:innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON Live-Untertitel zur Verfügung.

Zudem wird die Übertragung mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten und vom ÖGS-Dolmetsch-Team Barbara Gerstbach und Delil Yilmaz übersetzt – zu sehen auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV) und auf ORF ON via Live-Stream. Die barrierefreien Sendungen sind auf on.ORF.at als Video-on-Demand abrufbar.