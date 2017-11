Zur Situation der „Sterbehilfe“ in Belgien

Am 1. November 2017 erschien im Kurier ein Artikel von Ingrid Steiner-Gashi unter dem Titel „Sterbehilfe: ‚Das ist nicht human, so zu leiden.“

Jessica Johnson

Sie berichtet in dem Kurier-Artikel über die Situation in Belgien, wo es seit 15 Jahren möglich ist, „Sterbehilfe“ in Anspruch zu nehmen.

„Banalisierung der Euthanasie“

Frau Steiner-Gashi verwebt unter anderem einen Bericht über die persönliche Geschichte eines 66jährigen Belgiers und seiner krebskranken Freundin mit Argumenten sowohl aus dem Lager der Euthanasie-Gegner, als auch aus dem Kreis der Euthanasie-Befürworter.

So verweist sie etwa auf die Kritik von Carine Brochier, Leiterin des Europäischen Bioethik-Instituts in Brüssel, die von einer „Banalisierung der Euthanasie“ spricht. Das Angebot schaffe die Nachfrage.

Carine Brochier betont, „dass es sehr wohl medizinische Möglichkeiten gebe, Schmerzen zu lindern und den Sterbenden auf ihrem Weg eines natürlichen Todes in Würde zu begleiten.“

„Die Freiheit, zu wählen“

Auf der anderen Seite kommt z.B. die Anwältin und Vorsitzende der „Gesellschaft für das Recht in Würde zu sterben“ Jacqueline Herremans zu Wort: „Das Ziel ist nicht die Euthanasie. Bis zum letzten Moment wird der Arzt immer wieder fragen: Ist das wirklich Ihr Wunsch? Der Patient muss immer selbst entscheiden, aber es geht um die Möglichkeit. Um die Freiheit, diese Möglichkeit zu wählen.“

Der 66jährigen Belgier, der von seiner krebskranken Freundin gefragt wird, wird zitiert: „Diese Entscheidung kann ich nicht für dich treffen. Aber was immer du wählst, ich werde für dich da sein.“

Alles unter Kontrolle?

Frau Steiner-Gashi verweist auf die strengen Kriterien und Kontrollen einer eigenen Euthanasie-Kommission. Doch sowohl in Belgien als auch in den Niederlanden gab und gibt es immer wieder Fälle, wo diese dennoch versagten. Wo z.B. an nicht mehr einwilligungsfähigen Menschen „Sterbehilfe“ geleistet wurde.

Einen Haken hat auch die persönliche Geschichte des Belgiers und seiner krebskranken Freundin. Der Ausspruch „Das ist nicht human, so zu leiden“ stammt von dem (gesunden) Belgier. Es ist zwar anzunehmen, dass seine Freundin unter sehr starken Schmerzen gelitten hatte, dennoch ist es die Bewertung von außen.

Seit 2014 ist in Belgien Euthanasie auch für Minderjährige möglich. Die Zahl von psychisch erkrankten Menschen, die Euthanasie in Anspruch nehmen, ist stark im Steigen. In den vergangenen 15 Jahren starben in Belgien insgesamt 15.000 Personen durch Euthanasie.