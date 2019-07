Zwei Jahre barrierefrei aufgerollt, ein Redakteur blickt zurück

Am 4. Juni 2017 war die BIZEPS Senderreihe barrierefrei aufgerollt zum ersten Mal auf Radio ORANGE 94.0 zu hören. Zwei Jahre danach erinnert sich Projektleiter und Redakteur Markus Ladstätter an die Anfänge.

„barrierefrei aufgerollt – kurz, kompakt und leicht verständlich!“ Nach der 25. Sendung dürfte dieser Satz, der zu Anfang jedes Beitrags zu hören ist, wohl schon einigen bekannt sein. Doch was bedeutet er eigentlich?

„Unser Motto ist gleichzeitig unser Anspruch, den Zuhörerinnen und Zuhörern für sie neue Themen einfach und doch möglichst umfassend näherzubringen. Wir versuchen, in den Sendungen möglichst einfache Sprache zu verwenden, damit viele Menschen unsere Sendungen verstehen können“, so Markus Ladstätter, Projektleiter und Redakteur der Sendereihe.

Die Erstausstrahlung der Senderreihe liegt nun schon 2 Jahre zurück. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass BIZEPS eine Radiosendung produziert? Markus Ladstätter schildert die Anfänge wie folgt:

Die Planung für unsere Radiosendung begann ungefähr ein dreiviertel Jahr bevor unsere erste Sendung ausgestrahlt wurde. Da wir kein Vorwissen in diesem Bereich hatten, gab es genug zu lernen, auch der Prozess, dass unsere Sendung bei Radio ORANGE 94.0 akzeptiert wurde, dauerte mehrere Monate.

Jede neue Aufgabe bringt neue Herausforderungen, so ist es auch im Fall von barrierefrei aufgerollt.

„Wir bringen jeden Monat eine neue Sendung, da ist ein wesentlicher Punkt, immer neue Themen zu finden und zu erarbeiten. Man kann nicht einfach sagen: ‚Nächsten Monat machen wir Pause!‘, denn die Hörerinnen und Hörer erwarten die nächste Sendung.

Je nach Thema kann es auch herausfordernd sein, sich zu überlegen, wie man die Sendung am besten für das Radio umsetzt.“

Zur Themenauswahl fügt Ladstätter hinzu:

Worüber wir in unseren Sendungen sprechen, entscheiden wir so, dass wir uns überlegen, welche Themen noch eher unbekannt sind bei nicht selbst davon betroffenen Hörerinnen und Hörern. Wir richten unsere Sendungen so aus, dass jemand ohne Vorkenntnisse von einem Thema nachher zumindest Grundkenntnisse darüber hat.