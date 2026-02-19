Zwischen Vergangenheit und Zukunft: Der Bundesbehindertenbeirat wird 50

Ein halbes Jahrhundert nach seiner Gründung blickt der Bundesbehindertenbeirat auf eine bewegte Geschichte zurück. Vom medizinisch geprägten Expertenrat zum partizipativen Beratungsgremium - kaum ein anderes Organ spiegelt den Wandel der Behindertenpolitik so deutlich wider.

BIZEPS / ChatGPT

Am 20. Februar 1976 wurde der „Bundesbeirat für Behinderte“ von der damaligen Gesundheitsministerin Ingrid Leodolter ins Leben gerufen.

Fünf Jahrzehnte später – am 20. Februar 2026 – feiert das Gremium, welches heute Bundesbehindertenbeirat heißt, sein 50-jähriges Bestehen.

Die Anfänge: Ärzte wie Andreas Rett geben den Ton an

Die erste Zusammensetzung des „Bundesbeirat für Behinderte“ war stark medizinisch geprägt und das Verständnis von Behinderung folgte daher einem medizinischen Modell von Behinderung.

Der Beirat bestand fast ausschließlich aus Männern und war beim damaligen Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz angesiedelt. Ärzt:innen, Ministerialbeamte, Vertreter kirchlicher Einrichtungen und der Sozialversicherung dominierten das Gremium. Menschen mit Behinderungen waren nicht selbstständig beteiligt.

Vorsitzender war der Neurologe Andreas Rett, dessen Positionen – etwa zur schulischen Separation oder zur Zwangssterilisation – heute als hoch problematisch gelten. (Siehe auch)

Rett war Mitglied der NSDAP und HJ-Führer. Bereits während der Zeit des Nationalsozialismus war er im medizinischen System tätig und setzte nach 1945 sowohl sein Studium als auch seine medizinische Karriere ungehindert fort. Damit steht er exemplarisch für personelle und fachliche Kontinuitäten, die über das Ende des NS-Regimes hinaus in vielen Bereichen weiterwirkten.

Er beschäftigte sich auch mit der nationalsozialistischen Rassenbiologie und publizierte (gemeinsam mit H. Seidler) das Werk „Das Reichssippenamt entscheidet. Rassenbiologie im Nationalsozialismus“ (1982), informiert die Stadt Wien (Wien Geschichte WIKI).

Die inhaltlichen Schwerpunkte in der Anfangsphase des „Bundesbeirats für Behinderte“

Die Sprache jener Zeit spiegelte das System wider. Begriffe wie „Sonderschule“ oder „entwicklungsgestört“ waren offizielle Fachtermini. Behindertenpolitik bedeutete vor allem Fürsorge und Verwaltung.

Behindertenpolitik war kein Querschnittsthema, sondern in erster Linie ein Ressortbereich des Gesundheitsministeriums. Entscheidungen wurden für Betroffene getroffen – nicht mit ihnen. Womit sich der „Bundesbeirat für Behinderte“ zuerst beschäftigen wird beantwortete die Ministerin wie folgt:

Eine der ersten Aufgaben des Beirates wird es daher sein, zunächst die einzelnen Begriffe – wie Behinderte, Körperbehinderte, geistig Behinderte, Sinnesbehinderte, teilweise bzw. voll integrierbare Behinderte – aus medizinisch wissenschaftlicher Sicht zu umschreiben und abzugrenzen. Es ist die zentrale Aufgabe des Beirates, vor allem aus medizinischer Sicht Vorschläge zu erarbeiten, um für die einzelnen Gruppen der Behinderten die für sie optimalen Rehabilitationsmaßnahmen durchführen zu können.

Die ersten Jahre: Ein Gremium ohne eigene Struktur

In seiner Anfangsphase war der Bundesbehindertenbeirat organisatorisch noch kaum ausdifferenziert. Das Gremium war beim Gesundheitsministerium angesiedelt und fungierte als beratende Einrichtung ohne eigene Geschäftsstelle innerhalb der Verwaltung. Eine eigenständige institutionelle Struktur war zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorgesehen.

Obwohl der Beirat bereits 1976 gegründet wurde, scheint er in den offiziellen Verzeichnissen des Bundes erst ab dem Amtskalender 1978 auf. Wie uns das Sozialministerium am 21. Jänner 2026 mitteilte, setzte die formelle Dokumentation somit erst einige Jahre nach der Gründung ein.

Vor 1978 handelte es sich demnach offenbar um eine rein ministerielle Einrichtung ohne gesonderte administrative Verankerung. Erst im Amtskalender 1978/79 sind die Mitglieder namentlich ausgewiesen.

Im darauffolgenden Amtskalender 1979/80 wurden lediglich der Vorsitzende und sein Stellvertreter angeführt. Laut Auskunft des Ministeriums ist dies als Hinweis darauf zu verstehen, dass sich die übrige Zusammsetzung nicht geändert hatte, da nach damaliger Praxis vollständige Mitgliederlisten nur bei personellen Veränderungen neu veröffentlicht wurden.

Diese Entwicklung verdeutlicht, dass der Bundesbehindertenbeirat nicht von Beginn an als eigenständiges Organ konzipiert war. Erst mit der zunehmenden Formalisierung und systematischen Dokumentation ab dem Ende der 1970er-Jahre gewann er eine klar erkennbare organisatorische Struktur.

Hier die Liste der Personen der 2. Funktionsperiode: Das Gremium umfasste 37 Personen; darunter 10 persönlich ausgewählte Ärzt:innen sowie 27 „Vertreter von Behörden und Institutionen“ aus Behörden, karitativen Organisationen wie Caritas, Diakonie, „Rettet das Kind“ oder Lebenshilfe, Sozialpartnern sowie der Österreichischen Bischofskonferenz.

Eine beratende Rolle mit begrenzter Wirkung

Im Laufe der Jahrzehnte erhielt der Bundesbehindertenbeirat – wie das Gremium inzwischen heißt – Anhörungsrechte. Laut Bundesbehindertengesetz müssen ihm Berichte vorgelegt werden. Er ist heute im Sozialministerium angesiedelt.

Seine tatsächliche Wirkkraft blieb jedoch lange begrenzt. Der Beirat tagte meist nur einmal pro Jahr; der Informationscharakter stand im Vordergrund.

2024/25: Reform und Neuausrichtung

Im Jahr 2024 wurde der Bundesbehindertenbeirat durch eine Überarbeitung des Bundesbehindertengesetzes neu strukturiert.

Seine Rolle wurde deutlich gestärkt: Er berät nun nicht mehr nur das Sozialministerium, sondern die gesamte Bundesregierung in Fragen der Behindertenpolitik.

Neu sind unter anderem:

eine erweiterte Mitgliederstruktur mit Vertretungen aller Ministerien

stärkere Einbindung von Selbstvertretungsorganisationen

die Einrichtung einer Kommission zur fachlichen Vorbereitung von Stellungnahmen

Damit wird der Beirat zunehmend zu einem ressortübergreifenden und partizipativ organisierten Beratungsgremium. Seine erste Sitzung in der neuen Besetzung fand Ende 2025 statt.

50 Jahre – ein weiter Weg

Das 50-jährige Bestehen am 20. Februar 2026 ist kein reiner Geburtstag. Es markiert eine Entwicklung: vom medizinisch dominierten Expertenrat hin zu einem Gremium, das sich an Menschenrechten, Teilhabe und Mitbestimmung orientiert.

Fortschritte sind sichtbar – doch Herausforderungen bleiben: inklusive Bildung, Inklusion am Arbeitsmarkt, Barrierefreiheit und Gleichstellung.

Der Blick auf 1976 zeigt, wo der Ausgangspunkt lag. Der Vergleich mit 2026 verdeutlicht, wie tiefgreifend sich Perspektiven, Strukturen und politische Leitbilder verändert haben.

Das 50-jährige Bestehen am 20. Februar 2026 ist daher mehr als ein Jubiläum. Es markiert eine grundlegende Transformation. Der Blick auf 1976 zeigt einen medizinisch dominierten Expertenrat, geprägt von Fürsorgelogik und ministerieller Steuerung.

Der Vergleich mit 2026 verdeutlicht, wie stark sich Perspektiven, Strukturen und politische Leitbilder verändert haben. Fortschritte sind sichtbar – doch Herausforderungen bleiben.

Fünfzig Jahre Bundesbehindertenbeirat erzählen somit nicht nur eine institutionelle Geschichte – sondern auch die Geschichte eines grundlegenden Wandels im Verständnis von Behinderung und politischer Verantwortung in Österreich.