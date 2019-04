1. Öffentliche Sitzung des Salzburger Monitoring-Ausschusses – Thema: „Barrierefreiheit“

Am 25. April 2019 sollen im Unipark Nonntal konkrete Erfahrungen von Menschen mit Behinderungen aufgezeigt werden.

SMA – Salzburger Monitoring Ausschuss

Die Sitzung behandelt das Thema Barrierefreiheit in einem umfassenden Sinn, so wie es die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vorsieht.

„Wo, Wie und Wann verhindern Barrieren die Teilhabe am Leben? In der Schule, in der Arbeit, beim Wohnen, in der Freizeit und, und, und …“, wird in der Einladung gefragt.

Die Veranstalter wollen aus erster Hand erfahren, wie Menschen mit Behinderungen die konkrete Situation in Salzburg erleben.

Wann? 25. April 2019 13 bis 17 Uhr

Wo? Unipark Nonntal Georg-Eisler-Hörsaal E.003 Erzabt-Klotz-Straße 1, 5020 Salzburg

Anmeldung bis 18. April 2019 per Mail an monitoring@salzburg.gv.at

Die Veranstaltung ist barrierefrei zugänglich. Eine Induktionsschleife ist vorhanden. Für Übersetzung in Österreichischer Gebärdensprache und eine Zusammenfassung in Leichter Sprache wird gesorgt.