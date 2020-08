barrierefrei aufgerollt: Anfänge der Selbstbestimmt Leben Bewegung in Österreich

Per E-Mail teilen

In dieser Sendung geben einen kleinen Einblick in die Geschichte der Selbstbestimmt Leben Bewegung, denn 2020 feiern wir 100 Jahre Selbstbestimmt Leben Bewegung in Österreich.

BIZEPS

In unserer 35. Sendung sprechen wir mit einem Mitglied der Selbstbestimmt Leben Bewegung in Österreich, Volker Schönwiese.

Was ist die Selbstbestimmt Leben Bewegung?

Welche Ziele sind damals und heute wichtig?

Was hat sich seit den Anfängen vor 100 Jahren alles getan?

Das und mehr erfahren Sie in dieser Sendung.

In dieser Sendung bei uns zu Gast

Volker Schönwiese war Hochschullehrer am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Innsbruck. Er baute den Lehr- und Forschungsbereich der inklusiven Pädagogik und Disability Studies an der Universität mit auf. Zudem gründete er die Internetbibliothek bidok, die sich mit Fragen der Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderungen beschäftigt.

35. Sendung: Einblick in die österreichische Selbstbestimmt Leben Bewegung

Auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at können Sie diese Sendung nachhören und nachlesen. Sie finden dort auch weiterführende Informationen zum Thema. Diese Sendung wird auf Radio ORANGE 94.0 am 2. August 2020 um 10:30 Uhr erstmals gesendet. Die weiteren Sendetermine finden Sie hier.

Immer informiert sein

Wollen Sie über neue Beiträge von „barrierefrei aufgerollt“ informiert werden? Besuchen Sie die Facebook-Seite, folgen Sie „barrierefrei aufgerollt“ auf Twitter oder schauen Sie bei Instagram vorbei! Wenn Ihnen Informationen per E-Mail lieber sind, können Sie den Newsletter von „barrierefrei aufgerollt“ abonnieren.

Die Radiosendung „barrierefrei aufgerollt“ ist auch als Podcast abonnierbar bei Apple Podcasts und Spotify!