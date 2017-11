barrierefrei aufgerollt: „Gemeinsam aktiv – Inklusion in der Entwicklungszusammenarbeit“

In unserer sechsten Sendung geht es um Inklusion in der Entwicklungszusammenarbeit.

barrierefrei aufgerollt

In unserer sechsten Sendung geht es um Inklusion in der Entwicklungszusammenarbeit Das erwartet Sie in der sechsten Sendung „Gemeinsam aktiv – Inklusion in der Entwicklungszusammenarbeit“ der Sendereihe „barrierefrei aufgerollt“:

Wie sieht Inklusion in der Entwicklungszusammenarbeit aus?

Was kann sie bewirken?

Welche Erfahrungen macht man bei einem Freiwilligeneinsatz?

Wir haben mit folgenden Personen Interviews geführt:

Johanna Mang (Licht für die Welt), Geschäftsführerin von Licht für die Welt

Sofia Martinsson (WeltWegWeiser), Leiterin des Projekts „inklusive Freiwilligeneinsätze"

Barbara Eglitis (grenzenlos), Mitarbeiterin

Erwin Buchberger, Freiwilliger mit Auslandseinsatzerfahrung

6. Sendung „Gemeinsam aktiv – Inklusion in der Entwicklungszusammenarbeit“

„Gemeinsam aktiv – Inklusion in der Entwicklungszusammenarbeit“ ist am 5. November 2017 um 10:30 Uhr auf Radio ORANGE 94.0 zu hören.

Haben Sie die Erstausstrahlung verpasst? Kein Problem, es gibt am 19. November 2017 um 10:30 Uhr auf Radio ORANGE 94.0 eine Wiederholung.

Ab 13. November 2017 gibt es die Sendung auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at zum Hören und Lesen. Wie immer finden Sie dort auch weiterführende Informationen zum Thema.

