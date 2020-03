barrierefrei aufgerollt: Schwerhörigkeit – Nur im Alter ein Thema?

Per E-Mail teilen

In unserer 33. Sendung geht es um Schwerhörigkeit. Wie fühlt es sich an, nicht mehr so gut hören zu können?

Das erwartet Sie in unserer 33. Sendung „Schwerhörigkeit – Nur im Alter ein Thema?“:

Hörbehinderungen sind sogenannte nicht sichtbare Behinderungen. In dieser Sendung sprechen wir über Schwerhörigkeit. Die Auswirkungen davon und wie man den Alltag barrierefreier gestalten kann, davon erzählen unsere Gäste.

In dieser Sendung bei uns zu Gast

Jörg Fehringer, 55 Jahre, leitet bei VOX – Schwerhörigenzentrum die Selbsthilfegruppe für Männer und die Laufgruppe

Elisabeth Randa, 72 Jahre, leitet bei VOX – Schwerhörigenzentrum die Selbsthilfegruppe Offenes Forum

Chiara Scherf, 19 Jahre, studiert Publizistik und Politikwissenschaft

33. Sendung „Schwerhörigkeit – Nur im Alter ein Thema?“

Auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at können Sie diese Sendung nachhören und nachlesen. Sie finden dort auch weiterführende Informationen zum Thema. Diese Sendung wurde auf Radio ORANGE 94.0 am 1. März 2020 um 10:30 Uhr erstmals gesendet.

