Barrierefreie ORF-Sendungen zur Landtagswahl in Salzburg

Als drittes von drei Bundesländern im Jahr 2023 wählt auch Salzburg einen neuen Landtag.

BilderBox.com

Die Salzburg-Landtagswahl im ORF mit TV-Diskussionsrunde und vierstündiger Wahlsendung …

18. April 2023 – Diskussion der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten

Die „Diskussion der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten“ am Dienstag, dem 18. April, um 21.05 Uhr in ORF 2 wird barrierefrei ausgestrahlt.

Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung.

Zudem wird die Diskussion mit Österreichischer Gebärdensprache angeboten und von den ÖGS-Dolmetschern Ferdinand Leszecz und Delil Yilmaz übersetzt – auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV) und auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

23. April 2023 – Wahlberichterstattung

Die Wahlberichterstattung im Rahmen der ZIB-Spezial-Sendungen in ORF 2 am Sonntag, dem 23. April, wird barrierefrei angeboten.

Es sind dies die „ZIB-Spezial – Tag der Entscheidung in Salzburg“ um 15.30 Uhr, die „ZIB Spezial – Salzburg hat gewählt“ um 17.00 Uhr, weiters die „ZIB Spezial – Runde der Klubobleute“ um 18.25 Uhr sowie die abschließende „ZIB Spezial – Zur Wahl in Salzburg“ um 19.00 Uhr.

Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Übertragung der „ZIB-Spezial – Tag der Entscheidung in Salzburg“ um 15.30 Uhr mit Österreichischer Gebärdensprache angeboten und von den ÖGS-Dolmetschern Ferdinand Leszecz und Delil Yilmaz übersetzt – auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV) und auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand.

Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.