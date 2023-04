Die Salzburger Landtagswahl in Zahlen

Am 23. April 2023 wählen rund 390.000 Salzburgerinnen und Salzburger einen neuen Landtag. Die Auswahl ist so groß wie nie: Acht Parteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, GRÜNE, NEOS, KPÖ, WIRS und MFG, so die Kurzbezeichnungen, treten landesweit an. Hier die Daten, Fakten und Zahlen dazu im Überblick.

Bei einer Landtagswahl geht es natürlich hauptsächlich um Daten, Fakten und Zahlen. Die wichtigste Zahl ist wohl 386.947.

Genau so viele Wahlberechtigte sind es dieses Mal in Salzburg – und auf diese 386.947 kommt es an. Die anderen Zahlen im Überblick:

Acht Parteien treten landesweit an: ÖVP, SPÖ, FPÖ, GRÜNE, NEOS, KPÖ, WIRS und MFG.

386.947 Wahlberechtigte, davon rund 23.000 Erstwähler

Mehr als 500.000 Stimmzettel – durch die gesetzlich vorgeschriebene Reserve

Wahlbeteiligung 2018: 65 Prozent

Rund 6.000 Personen im Land sorgen für einen korrekten Ablauf der Wahl

519 Wahllokale, die meisten davon mit 153 in der Stadt Salzburg. 91 Prozent der Wahllokale sind barrierefrei erreichbar .

. Donnerstag, 20. April: Letzter Tag um eine Wahlkarte zu beantragen

Alle Informationen zur Landtagswahl – auch in leichter Sprache