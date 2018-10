Mit kaputten Reifen kann man nicht fahren

Der umstrittene „reparierte“ Entwurf für eine Novelle des Familienlasten-ausgleichsgesetzes soll am 24. Oktober 2018 das Plenum des Nationalrats passieren. VertretungsNetz hat sich nun noch einmal mit seinen Bedenken in einem offenen Brief an alle Abgeordneten des Familien- und Sozialausschusses sowie an die BehindertensprecherInnen der Parteien gewandt.

Norbert Höldin