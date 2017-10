ÖZIV mit neuem Webauftritt

Per E-Mail teilen

Fokus auf Übersichtlichkeit und Barrierefreiheit

ÖZIV

Der ÖZIV Bundesverband, Verein für Menschen mit Behinderungen, präsentiert sich nunmehr nach einem kompletten Relaunch mit neuem, modernem Gesicht im Internet.

Der ÖZIV Bundesverband hat – das erste Mal seit Jahren – eine Neugestaltung seines Internet-Auftritts (www.oeziv.org) durchgeführt. Bei der Umsetzung wurde besonderer Wert auf Benutzerfreundlichkeit, Übersichtlichkeit, modernes Design und Barrierefreiheit gelegt.

„Als Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen sieht sich der ÖZIV in einer Vorbild-Rolle für den barrierefreien Zugang zu seinen Web-Inhalten.“, so Hedi Schnitzer-Voget, Geschäftsführerin des ÖZIV Bundesverbands. Der ÖZIV sieht „Barrierefreiheit“ als ständigen Prozess, den es auch in Zukunft weiter zu verfolgen gilt.