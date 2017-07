Sommercamp beginnt heute in Graz

Per E-Mail teilen

Heute am 23. Juli 2017 beginnt in Graz das Sommercamp für ein selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen mit einem abwechslungsreichen Programm.

bifos

Klaus Tolliner hat es wieder einmal geschafft, das Sommercamp in Österreich auf die Beine zu stellen, nachdem dieses seit 2006 im jährlichen Wechsel mit Duderstadt in Deutschland nun vom 23. bis 28. Juli 2017 in Graz stattfindet.

Wie immer werden auch dieses Jahr aktuelle Themen aufgegriffen, die behinderte Menschen beschäftigen.

So geht es u.a. um die Persönlichen Budgets für behinderte Menschen, das Monitoring der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention oder um Empowerment-Schulungen.

Projektwerkstätten und Ausflüge in die Stadt stehen dabei aber genauso auf dem Programm, wie Spieleabende und eine Pokernacht.