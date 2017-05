Tramwaytag der Wiener Linien: Zug fährt ab

Am Samstag, 6. Mai 2017 findet von 10 bis 17 Uhr die festliche Leistungsschau der Wiener Linien statt. Diese präsentiert ihr Programm gleich an zwei Orten. Hauptschauplatz ist der Bahnhof am Gürtel, als Nebenschauplatz dient Michelbeuern.

Wiener Linien

Die diesjährigen Besucherinnen und Besucher können sich auf einige spannende Programmpunkte freuen. Sie können zum Beispiel mittels 3D-Brille eine virtuelle Führung durch die neue Straßenbahn Flexity machen. Im Bahnhofskino bekommt man einen Einblick in die Geschichte des Bahnhofsgürtels. Die Filme sind untertitelt, kündigen die Wiener Linien an.

Wer geschickt ist, kann sich beim Bausteinwettbewerb versuchen und einen attraktiven Preis gewinnen. Für die musikalische Begleitung sorgt das Orchester der Wiener Linien. Neben weiteren Acts gibt es für die jüngeren Gäste „okidoki unterwegs“ und die „Kater Kurt“-Show.

Angebote für Barrierefreiheit

Das Showbühnenprogramm wird in ÖGS übersetzt. Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmetscher stehen bereit, um bei Gesprächen mit Ausstellerinnen und Ausstellern zu unterstützen. Für Menschen mit Sehbehinderung und Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer gibt es bei Bedarf Begleitpersonen. Es gibt einen barrierefreien Shuttlebus am Bahnhof Michelbeuern. Diesbezüglich wenden Sie sich bitte an den Infostand am Bahnhof Gürtel.

Wer in nostalgischer Stimmung ist, kann die als Oldtimer hergerichteten ULFs nutzen. Für diese gibt es zwei Routen:

Route 1: Schottentor-Marsanogasse

Route 2: Antonigasse-Marsanogasse. Mit diesem Zubringer gelangen Sie zum Bahnhof Michelbeuern, wo Sie eine Ausstellung mit U-Bahn-Hilfsfahrzeugen erwartet.

Mit einem Sonderfahrschein können die Gäste am 6. Mai von 9 bis 20 Uhr in der Kernzone Wien mit S-Bahn, Badnerbahn und den VOR Bussen gratis unterwegs sein. Den Sonderfahrschein bekommen Sie an den Info- und Ticketstellen der Wiener Linien, oder Sie können ihn unter www.wienerlinien.at gratis downloaden.

Hier die genauen Eckdaten im Überblick:

Wann: Samstag, 6. Mai 2017, 10 bis 17 Uhr

Wo: Bahnhof Gürtel, Währinger Gürtel 131, 1180 Wien und Bahnhof Michelbeuern, Währinger Gürtel 40, 1180 Wien

Erreichbar mit diesen Öffis: U6, 35A, 37A, 37, 38 Nußdorfer Straße

Eintritt frei!