Ab sofort: Inklusionspreis 2020 ausgeschrieben

Einreichungen inklusiver Projekte bis 30. August an die Lebenshilfe Österreich

Lebenshilfe Österreich

Es ist wieder soweit: Der Inklusionspreis der Lebenshilfe Österreich geht in Kooperation mit den Österreichische Lotterien in die 5. Runde. Der diesjährige Schwerpunkt ist „Bildung und Kultur”. Doch auch Projekte aus anderen Bereichen, die Menschen mit Behinderungen ein inklusives Leben ermöglichen und Österreich dadurch inklusiver als vorher gestalten, sind aufgerufen einzureichen.

Hier geht es zum Einreichformular. Die Verleihung findet am 19. November 2020 statt.

„Covid-19 stellt uns vor ganz neue Herausforderungen, denen wir uns gemeinsam stellen müssen und werden, die aber auch ganz besondere Vorsichtsmaßnahmen voraussetzen. Der Inklusionspreis ist jedes Jahr ein Highlight, bei dem gezeigt wird, was in Österreich schon gut funktioniert und wie Inklusion umgesetzt und gelebt werden kann. Die prämierten Projekte sind Vorbilder einer Gesellschaft, welche sich für Chancengleichheit und Selbstbestimmung einsetzt. Das ist in der derzeitigen Coronazeit besonders wichtig”, so Lebenshilfe-Präsident Germain Weber.

Hier geht es zum Einreichvideo.

Warum gibt es den Inklusionspreis?

Der Inklusionspreis dient dazu, praktische Beispiele für die gelungene Umsetzung von Inklusion in Österreich aufzuzeigen. Die Preisträger*innen des Inklusionspreises wirken motivierend – auf Einzelpersonen, Organisationen und Unternehmen!

Wer kann einreichen?

Institutionen, Schulen, Betriebe, Organisationen, Vereine, Plattformen, Projekte, Initiativen, Begleitungs- und Unterstützungseinrichtungen, Assistenzprojekte, Freiwilligeninitiativen und engagierte Privatinitiativen.

Wie kann ich ein Projekt einreichen?

Die Einreichung erfolgt über diesen Link: https://forms.gle/zVADVQZWxDGuwRa3A



Die gesammelten Unterlagen sind auch unter www.inklusionspreis.at abrufbar – natürlich auch in Leichter Sprache.

Wann kann ich einreichen?

Die Ausschreibung läuft von 30. April bis inkl. 30. August 2020.

Wann findet die Preisverleihung statt?

Die Preisverleihungsgala ist am 19. November 2020 im Studio 44 der Österreichischen Lotterien.