Agentur Sonnenklar: Was braucht man für ein gutes Miteinander in der Tagesstruktur

Seit 2019 gibt es das Projekt „Agentur Sonnenklar und Drehscheibe Peer-Streitschlichtung“. Das Projekt beschäftigt sich mit Gewalt in Einrichtungen und tagesstrukturierenden Angeboten. Jetzt gibt es die ersten Ergebnisse der sogenannten Durchblicke Workshops, die klar zeigen, was Menschen, die in solchen Einrichtungen leben und arbeiten, brauchen.

Rund 540 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Tagesstrukturen haben bei den Workshops mitgewirkt. Strukturelle Gewalt sei ein sehr komplexes und vielschichtiges Thema, so Nicole Osimk, Projektleiterin.

„Besonders die verschiedenen Perspektiven, die sich aus den unterschiedlichen Rollen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ergeben, machen die Auseinandersetzung in den Workshops so spannend und wertvoll für alle. Die Zwischenergebnisse zeigen aktuell, was Kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Leiterinnen und Leiter aus Tagesstrukturen beschäftigt und was sie aus ihrer Sicht strukturell brauchen, damit ein gutes Miteinander in der Tagesstruktur möglich ist“, sagt Osimk gegenüber BIZEPS.

Wie die Ergebnisse der Workshops zeigen, sind folgende Punkte wichtig, wenn es um das Leben und Arbeiten in einer Tagesstruktur geht:

Mehr Personal und genug Unterstützung

Gutes Kommunizieren untereinander: z.B. Zurverfügungstellen von unterstützter Kommunikation und Gebärdensprache

Ausführliche Informationen, auch in leichter Sprache

Mitbestimmen und Mitreden können: Kundinnen und Kunden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen aktiv mitbestimmen können und auch Rahmenbedingungen bekommen wie z.B. Schulungen oder Klientenvertreterinnen und -vertreter, um ihr Mitspracherecht ausüben zu können

Mehr Beratungsangebote außerhalb der Einrichtungen, insbesondere auch Peer-Beratungsangebote

Selbstreflexion: Die einzelnen Rollen in der Tagesstruktur sollen immer reflektiert werden – was erwartet man voneinander, wie kann man besser miteinander umgehen

Alle Ergebnisse finden Sie ausführlich auf der Internetseite der Agentur Sonnenklar.