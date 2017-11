Per E-Mail teilen

Die Oberösterreichische Wohnbaupolitik betreibt Einsparungen auf dem Rücken von Menschen mit Behinderungen.

Überbordende Vorschriften und die Übererfüllung verschiedener Vorgaben würden die Kosten für soziale Wohnbauten in die Höhe treiben, so der Wohnbaulandesrat und Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) vor einiger Zeit in den Medien.

Eine dieser Vorgaben, auf die er sich bezieht, ist die Barrierefreiheit. Diese ist neben anderen Vorgaben wie Brandschutz, mechanische Lüftung oder Fluchtwegslängen der Sündenbock, wenn es um die Verteuerung des sozialen Wohnbaus in Oberösterreich geht.

Diese scheinbaren Kostentreiber wurden im Rahmen einer Masterarbeit der TU Graz ermittelt, die von der Abteilung der Wohnbauförderung und der oberösterreichischen Bauinnung in Auftrag gegeben worden war.

Kürzungen an falscher Stelle

Reduziert man die Vorschriften etwa bei Barrierefreiheit, Brandschutz, mechanischer Lüftung oder Fluchtwegslängen, könnten die Wohnungskosten um 20 bis 30 Prozent verringert werden, so das Ergebnis der Masterarbeit. Auch die oberösterreichische Bauinnung stimmt der Argumentation Haimbuchners zu.

Man müsse mehr für die Menschen bauen, die sich den freien Wohnungsmarkt nicht leisten können. Sonst besteht die Gefahr, dass wieder vermehrt Substandard-Wohnungen angeboten werden, so Bauinnungsmeister Norbert Hartl. Dass zu diesen Menschen auch Menschen mit Behinderungen gehören, scheint man in der Argumentation wohl zu vergessen.

Anstatt bei den Baukosten zu sparen und ein Menschenrecht wie Barrierefreiheit als Kostenfaktor zu deklarieren, sollte sich Haimbuchner lieber an die eigene Nase fassen. Denn dieser hat seit seinem Amtsantritt 2009 die Wohnbeihilfe für sozial Schwache um 23 Prozent gekürzt.

Kritik von SPÖ und Grünen

Haimbuchners Einsparungsideen werden nicht kritiklos hingenommen. SPÖ Wohnbausprecher Christian Makor sieht das eigentliche Problem in der oben angesprochenen Kürzung der Wohnbeihilfe. Ulrike Böker, Landtagsabgeordnete der Grünen in Oberösterreich, sagt über Einsparungen bei der Barrierefreiheit:

„Die Bauvorschriften zur Barrierefreiheit haben sich bestens bewährt, die so erreichten Standards sind für viele Betroffene unverzichtbar und dürfen aus vermeintlichen Spargründen nicht gestrichen werden. Die Folgekosten – Stichwort Pflegeplätze – werden zudem völlig ignoriert. Wir sparen dann, wenn wir älteren Menschen sowie Menschen mit vorübergehenden oder permanenten Einschränkungen ermöglichen, möglichst lange in der eigenen Wohnung bleiben zu können.“

Schon lange gibt es in unterschiedlichen Bundesländern die Tendenz, Barrierefreiheit nicht als Menschrecht zu sehen, sondern als Kostenfaktor oder auch als Ausrede für das Versagen der eigenen Wohnbaupolitik. Auch in Vorarlberg gab es in einem sozialen Wohnbauprogramm Abstriche im Bereich der Barrierefreiheit. Das Thema Wohnen ist ein Dauerbrenner, das Thema Einsparungen auf Kosten der Barrierefreiheit leider auch.

