Barrierefreiheit in der Gastronomie

Warum ist sie wichtig? Wie wird sie umgesetzt?

BIZEPS

Gastgärten, Wirtshäuser und Lokale sind als Orte der Begegnung und der Entspannung ein wichtiger Bestandteil des öffentlichen Lebens in Wien.

Kennen Sie diese Situation? Sie treffen zufällig eine Bekannte oder einen Bekannten. Eine spontane Plauderei oder auch eine abendliche Verabredung wäre nett. „Kennst du ein nettes Lokal hier in der Nähe?“ Diese Frage ist nicht außergewöhnlich. Für mich als Rollstuhlfahrerin sind aber in diesem Fall noch weitere Rahmenbedingungen wesentlich. Ist das Lokal stufenlos erreichbar? Ist die Toilette für mich benutzbar, das heißt groß genug und mit Haltegriffen ausgestattet?

Sonst wird die kurze Plauderei ungewollt noch kürzer oder ich muss meinen Getränkekonsum auf ein Minimum reduzieren. Leider ist die Suche nach einem geeigneten Treffpunkt meist immer noch eine Herausforderung.

Menschen mit anderen Behinderungen geht es ähnlich. Für blinde Menschen oder Menschen mit Sehbehinderung ist es nicht selbstverständlich, ohne fremde Hilfe aus dem Speiseangebot auswählen zu können.

Speisekarten in Brailleschrift beziehungsweise größerer Schrift oder technische Hilfsmittel, welche die Speisekarten vorlesen, können hier Abhilfe schaffen. Gehörlose Personen würden von Gebärdensprachkenntnissen des Personals profitieren. Auch ein barrierefreier Webauftritt ist wichtig, damit alle Ihre Kundinnen und Kunden problemlos an Informationen über das Lokal kommen können.

Wem nützt Barrierefreiheit?

Für mich ist Barrierefreiheit unverzichtbar, aber was bringt sie Ihnen als Gastronomin oder Gastronom? Wenn ich ein gutes barrierefreies Lokal gefunden habe, komme ich gerne wieder auf Ihr Angebot zurück, erzähle meinen Bekannten davon und feiere meine Feste mit vielen Freunden in ihrem Lokal. Auch gibt es Tourismuswebseiten, die entsprechende Daten auflisten.

All das bedeutet für Sie als Restaurantbetreiberinnen und Restaurantbetreiber einen Zuwachs an Kundschaft. Von Barrierefreiheit profitieren übrigens nicht nur Menschen mit Behinderungen, es genügt schon ein gebrochenes Bein und man ist in der Mobilität eingeschränkt. Ältere Gäste und Gäste mit Kinderwägen schätzen ebenfalls ein barrierefrei zugängliches Lokal. Man könnte also durchaus sagen, dass eine Investition in Barrierefreiheit eine Investition in die Gäste und in die Zukunft ist.

Barrierefreiheit in der Praxis

Laut Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz müssen seit 1. Jänner 2016 alle Unternehmen, die Waren und Dienstleistungen öffentlich anbieten, barrierefrei zugänglich sein. Das gilt unabhängig von der Branche und der Größe des Unternehmens. Diese Regelung betrifft selbstverständlich auch Gastronomiebetriebe.

Das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz will, wie der Name schon sagt, eine Ungleichbehandlung von Menschen mit Behinderungen gegenüber anderen Bürgerinnen und Bürgern verhindern.

Eine 2016 veröffentlichte Studie des ÖZIV-Bundesverbands für Menschen mit Behinderungen stellt den Geschäftslokalen Wien ein schlechtes Zeugnis aus. Es wurden 1700 Geschäftseingänge in den größten Einkaufsstraßen Wiens untersucht, darunter auch Hotels und Gastronomiebetriebe. Das Ergebnis war ernüchternd. Sogar dort lag der Anteil an stufenlosen Geschäftslokalen bei 44,5 %. Auch die Gastronomiebetriebe und Hotels schnitten in der Studie schlecht ab. Von 285 untersuchten Eingängen in dieser Branche waren nur 45 % barrierefrei zugänglich.

Außerhalb von Geschäftsstraßen ist der Anteil an barrierefreien Zugängen bei weitem geringer.

Woran liegt es, dass trotz offenkundigem Nutzen und entsprechender gesetzlicher Vorgaben noch so großer Nachholbedarf besteht?

Peter Dobcak, Vorstand der Fachgruppe für Gastronomie der Wirtschaftskammer Wien, sieht als Ursachen dafür unter anderem die Bestimmungen der sogenannten Betriebsanlagengenehmigung und in Vorschriften zum Brand- und Denkmalschutz. Die Betriebsanlagengenehmigungspflicht besagt nämlich, dass jegliche bauliche Veränderung in Abstimmung mit der Behörde durchzuführen ist. Das eigentliche Problem sei aber, dass man im Zuge jeder baulichen Veränderung im Betrieb dazu aufgefordert werde, den gesamten Betrieb auf den aktuellen, technischen Stand zu bringen. Das ist mit zusätzlichen Kosten verbunden und schrecke viele ab.

Unser Appell: Lassen Sie sich nicht abschrecken! Erfüllen Sie die gesetzlichen Vorgaben und lassen Sie sich die Chance nicht entgehen, Ihren Kundenkreis zu erweitern!

Wo bekommen Sie Informationen und kompetente Unterstützung?

Sie sind Inhaberin oder Inhaber einer Gaststätte und möchten Ihr Angebot barrierefrei gestalten? Sie haben Fragen zum Thema?

Die Expertinnen und Experten des Betriebsanlagenservice der Wirtschaftskammer Wien beraten und begleiten Sie gerne. Unterstützung gibt es auch vom Verein BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben office@bizeps.or.at.

Barrierefreiheit lohnt sich für Alle!