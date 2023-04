Eine Rollstuhlfahrerin zieht in die Sesamstraße ein

Per E-Mail teilen

Elin ist die neueste Bewohnerin der Sesamstraße.

NDR / Thorsten Jander

Gerade wird eine neue Staffel der bekannten Kinderserie Die Sesamstraße gedreht. Wie es bei neuen Staffeln von Serien oft der Fall ist, gibt es neue Charaktere.

Einer dieser Charaktere wird die siebenjährige Elin sein – eine Rollstuhlfahrerin. Sie interessiert sich für Technik und Zahlen, bastelt gern und ist immer lösungsorientiert. Auch ist sie ein wenig ungeduldig. Diese Charakterzüge machen die kleine Elin mit ihren Zöpfen, ihrer bunten und modischen Kleidung und ihrem blauen Rollstuhl aus.

Laut einem Beitrag in der Tagesschau wurde Elin in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Bildungsorganisation Sesame Workshop entwickelt. Sinn der neuen Figur ist es, dass sich alle Kinder in der Sesamstraße repräsentiert fühlen.

Reneé Schaar, Gleichstellungsbeauftragter des NDRs meint dazu gegenüber dem SPIEGEL: „Als NDR sind wir aufgefordert, das Potenzial behinderter Menschen sichtbar zu machen und zur Aufgeschlossenheit ihnen gegenüber beizutragen. Elin hilft uns auf diesem Weg.“

Auch betont Schaar, dass der Rollstuhl nicht im Vordergrund stehen soll. Er sei nur ein Merkmal von vielen, die die Figur ausmachen. Ihren ersten Auftritt soll Elin im Herbst 2023 haben. Dann kommt die neue Staffel der Kindersendung ins deutsche Fernsehen.

Laut einem Beitrag auf NDR soll Elin bei ihrem ersten Auftritt das Krümelmonster in einer Quizshow herausfordern.

Erst Julia, dann Elin

Elin ist nicht die erste Bewohnerin mit Behinderung der Sesamstraße. 2017 berichtete BIZEPS über die Figur der Julia, die Autistin ist. Julia war im US-amerikanischen Fernsehen zu sehen. Jetzt hat es mit Elin auch eine Figur mit Behinderung in die deutsche Sesamstraße geschafft.

Man darf gespannt sein, welche Abenteuer Elin in der Sesamstraße erleben wird und ob ihr bald weitere diverse Figuren folgen.