Ernst Schwanninger verstorben

Traurig und tief betroffen nehmen wir Abschied von Ernst Schanninger. Wir verabschieden uns am Dienstag den 29.10.2019 um 16:15 Uhr am Westfriedhof in Innsbruck.

BIZEPS

Sein Engagement und sein Einsatz in der Selbstbestimmt Leben Bewegung, seine Klarheit und Beständigkeit zu vielfältigen, unterschiedlichen behindertenpolitischen Fragestellungen Positionen zu beziehen, seine Energie und sein Mut bestehende Machtverhältnisse zu hinterfragen, aufzudecken und stets wieder aufs Neue für Gleichstellung, Nichtaussonderung, Antidiskriminierung, für ein Leben in Respekt und Würde zu kämpfen wird uns in unserer Arbeit begleiten.

Ernst hinterlässt seine unbändige Freude am Leben, seine Offenheit für die Vielfalt wie das Wissen, dass wir nicht perfekt sein müssen, aber mit Herz und Kopf da sein.

Siehe auch Parte sowie ausführliches Interview auf bidok