Falter deckt auf: Chat-Protokolle der ÖVP nahen Aktionsgemeinschaft schockieren

In „geheimen“ Chatgruppen posten sie rassistische, sexistische und behindertenfeindliche Bilder und Kommentare.

Wenn man den ausführlichen Falter Artikel Ausgabe Nr. 19 (Seite 16-18) vom 10. Mai 2017 über das Chatverhalten einiger Funktionäre der Aktionsgemeinschaft am Wiener Juridicum liest, könnte man meinen es handele sich um einen Bericht über die Neo-Nazi Szene.

Tatsächlich handelt es sich aber um Mitglieder der ÖVP nahe Aktionsgemeinschaft. In „geheimen“ Chatgruppen posten sie rassistische, sexistische und behindertenfeindliche Bilder und Kommentare.

Eine Entgleisung auf allen Ebenen, die kaum zu überbieten ist

Das sind die in der geschlossenen Facebook-Gruppe „FVJUS Männerkollektiv“ und in What´s App geposteten Bilder und Nachrichten. Eines der Bilder zeigt zum Beispiel einen Aschehaufen daneben eine Rose, darüber steht die Überschrift „Leaked Anne Frank nudes!“ zu deutsch „durchgesickert Anne Frank nackt“.

Ein anderes zeigt ein manipuliertes Hitlerbild mit dem Kopf eines Studenten darunter der Aufruf „Wollt ihr die totale Studienplanreform?“ eine Anspielung auf Goebels Aufruf zum totalen Krieg.

Dieser schamlose Umgang mit dem Nationalsozialismus und seinen Opfern ist nicht das einzige, was sich die Studenten herausnehmen, auch Menschen mit Behinderungen werden mit Spott und geschmacklosen Witzen bedacht. So sieht man auf einem Bild einen Mann mit Lernschwierigkeiten darunter steht „Poseidown“, eine Anspielung auf die Bezeichnung Down Syndrom. Die Liste der menschenverachtenden Posts und Kommentare ließe sich leider noch fortsetzen. Das waren nur einige der extremsten Beispiele.

So etwas darf nicht geduldet werden

Martin Ladstätter, Obmann von BIZEPS, ist empört und fordert: „Diese Menschenverachtung und verbalen Gewaltakte sind für mich kaum zu glauben. Dass sich ÖVP nahe ÖH-Funktionäre so verhalten, darf nicht geduldet werden. Hier muss ein klares Zeichen von Seiten der ÖH und auch der ÖVP gesetzt werden. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, auch hier gelten Menschenrechte und Diskriminierungsverbot.“

Die Beteiligten schweigen, die Rest distanziert sich

Die Chatprotokolle, die dem Falter kurz vor den ÖH-Wahlen zugespielt wurden, könnten bei der Hochschülerschaft für große Unruhe sorgen. Denn laut Falter zählen bekannte Studentenpolitiker zu den Gruppen, die zum Teil hohe Funktionen in der ÖH innehaben. Da es sich um What´s App Nachrichten und eine geschlossene Facebook-Gruppe handelt, dürfen die Namen der Beteiligten nicht offengelegt werden.

Der Falter versuchte mehrmals eine Stellungnahme der beteiligten Personen zu bekommen. Diese aber schwiegen. Einzig und allein ihr Rechtsvertreter meldet sich mit dem Hinweis, dass die Chats privat seien und man sie nicht veröffentlichen dürfe.

Valentin Petritsch, Sprecher der Aktionsgemeinschaft sagte gegenüber dem Falter, dass dieses Verhalten nicht mit den Werten der Aktionsgemeinschaft vereinbar sei und dass man den Austritt aller Beteiligten fordere. Nico Marchetti, Chef der jungen ÖVP Wien, bezeichnet die Postings als widerwärtig und grenzt sich aber gleichzeitig ab, dass es sich um einen Skandal der Aktionsgemeinschaft handele.