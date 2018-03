Faßmann strebt Lösungen für Modellversuche zu inklusiver Bildung an

Per E-Mail teilen

Anhand von Anträgen der Oppositionsparteien zu Schulfragen befasste sich der Unterrichtsausschuss heute mit einer breiten Palette schulpolitischer Fragestellungen.

So setzen sich alle Oppositionsparteien für die Beibehaltung der Modellversuche der inklusiven Bildung und deren Einbindung in das Regelschulsystem ein. Bildungsminister Heinz Faßmann betonte, dass er sich um Lösungen bemühe, damit Modelle der inklusiven Bildung, etwa in Oberösterreich, weitergeführt werden können.

Oppositionsparteien fordern Fortführung der schulischen Inklusion

Der Weg zur inklusiven Bildung müsse fortgesetzt werden, sagte SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid unter Hinweis auf die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und dem darauf fußenden Nationalen Aktionsplan Behinderung.

Entsprechende Projekte sollten in den Modellregionen, selbstverständlich mit wissenschaftlicher Begleitung, weiter unterstützt werden. Hammerschmid will in weiterer Folge eine österreichweite Umsetzung erreichen (31/A(E)).

Aus Sicht der NEOS und der Liste Pilz muss pädagogische Autonomie zu einer Stärkung der „umgekehrten Inklusion“ führen. NEOS-Bildungssprecher Matthias Stolz und Stephanie Cox von der Liste Pilz fordern in einen gemeinsamen Antrag daher die Überführung von Integrationsklassen an Sonderschulen in das Regelschulwesen (154/A(E)).

Gute Beispiele für den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und nicht behinderten Kindern böten schon jahrelang mehrere Schulversuche an elf Schulstandorten in Oberösterreich. Derzeit gebe es Befürchtungen vieler Eltern, wonach diese innovativen Schulversuche vor dem Aus stehen könnten, da ihnen mit der Bildungsreform 2017 die rechtliche Grundlage entzogen wurde, sagte Strolz.

Auch Stephanie Cox legte ein Plädoyer für die Schulversuche ab. Die Praxis zeige, dass sie sich bewähren. Es sei wichtig, die Inklusion fortzusetzen und nicht wieder Modelle zu schaffen, in denen Kinder mit pädagogischem Sonderbedarf ausgeschlossen werden.

ÖVP-Abgeordneter Manfred Hofinger unterstrich, dass die hervorragende Arbeit der Sonderschulen selbstverständlich gewürdigt werde. Zu den Modellregionen gebe es bereits eine Arbeitsgruppe im Ministerium.

Seine Fraktionskollegin Angelika Kuss-Bergner fügte hinzu, dass man mit den Begriffen Integration und Inklusion präziser umgehen müsse. Von Inklusion könne man erst sprechen, wenn jedes Kind, unabhängig von seinem Förderbedarf, ins Regelschulsystem aufgenommen wird. Aus ihrer Erfahrung in Kärnten könne sie sagen, dass die Mehrheit der Eltern es ablehne, dass ihre Kinder mit besonderen Bedürfnissen im Regelschulsystem unterrichtet werden, da sie befürchten, dass dort nicht die benötigte intensive Betreuung zur Verfügung steht.

Ausschuss-Obmann Wendelin Mölzer hielt fest, die FPÖ sei selbstverständlich für Inklusion. In diesem Sinne hofft Mölzer ebenfalls auf eine Lösung für die Schulversuche in Oberösterreich. Die Frage der Inklusion will er differenziert betrachtet wissen. Nach seinen Beobachtungen gebe es immer wieder eine Diskrepanz der Wahrnehmung der Schulbehörden auf der einen und der PädagogInnen und Eltern auf der anderen Seite, wenn es um den Erfolg von Modellversuchen geht. Nicht immer laufe alles so problemlos, wie man es gerne hätte.

Bildungsminister Heinz Faßmann betonte, Inklusion sei ihm selbstverständlich ein Anliegen. Er werde gemeinsam mit dem zuständigen Landesrat in Oberösterreich versuchen, eine gute Lösung für die angesprochenen Modellversuche zu finden. Abgeordneter Strolz sagte, er freue sich über diese Ankündigung, es müsse aber eine klare Vorgabe vom Bund kommen. Eine Gesetzesinitiative ließe sich bis Mai oder Juni ohne weiteres umsetzen.