Inklusion & Literatur: Ausschreibung für den Literaturpreis Ohrenschmaus 2024

Einladung an alle Menschen mit Schreibtalent und Lernbehinderung: Texte bis 30. November 2023 einreichen!

BilderBox.com

Der Ohrenschmaus Literaturpreis fördert und vermittelt Literatur von Menschen mit Lernbehinderungen. Er schafft langfristige Möglichkeiten, ihr Schreibtalent zu entwickeln und hat durch zahlreiche Kooperationen Wege geschaffen, die Autor:innen im regulären Literaturmarkt sichtbar zu machen.

Jedes Jahr prämiert und veröffentlicht der Ohrenschmaus Literaturpreis literarische Texte von Menschen mit Lernbehinderung und Schreibtalent und ist heuer zum 17 Mal ausgeschrieben.

Gemeinsam mit einer prominenten Jury rund um Felix Mitterer sucht der Verein Ohrenschmaus noch bis 30. November 2023 herausragende Texte von Menschen mit Schreibtalent und Lernbehinderung.

Der mit insgesamt € 3.000 dotierte Literaturpreis wird seit 2007 jährlich an drei Autorinnen und Autoren vergeben. Dabei werden nicht die Defizite, sondern die Fähigkeiten der Literaturschaffenden in den Mittelpunkt gestellt.

Einmal im Jahr findet die feierliche Preisverleihung statt, bei der die besten Texte geehrt werden. Die Veranstaltung bietet auch die Möglichkeit den Zauber der inklusiven literarischen Community in Österreich kennen zu lernen.

Ziel des Literaturpreises Ohrenschmaus

Das Ziel des Literaturpreises ist es, die literarischen Fähigkeiten der Autor:innen zu erkennen, zu fördern und der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Texte ermöglichen einmalige Einblicke in das Leben und Denken der Literat:innen und tragen dazu bei, Berührungsängste abzubauen und die Sichtbarkeit des kreativen Potenzials von Menschen mit Lernschwierigkeiten zu verstärken.

Preisverleihung am 21. März 2024

Im Zuge einer feierlichen Preisverleihung werden die Gewinner:innen geehrt. Die nächste Preisverleihung findet am 21. März 2024 in der Raiffeisen Holding NÖ-Wien statt.

Weitere Texte, die der Jury besonders gut gefallen haben, werden mit einem Platz auf der Ehrenliste ausgezeichnet und im Buch zur Preisverleihung erscheinen.

Teilnahme noch bis inklusive 30. November 2023 online möglich

Alle Informationen zur Ausschreibung finden Sie unter http://ohrenschmaus.net/mitmachen

Bewegende Texte, erfahrene Jury und starke Unterstützung

Der Schirmherr Felix Mitterer, bildet gemeinsam mit seinen namhaften Kolleg:innen: Eva Jancak, Heinz Janisch, Arno Geiger, Ludwig Laher, Vea Kaiser, Günter Kaindlstorfer und Barbara Rett eine erfahrene und kompetente Jury, die jedes Jahr die große Vielfalt der eingereichten Texte nach literarisch-qualitativen Kriterien bewertet.

Die Jury wurde im Zuge des ersten Ohrenschmaus Literaturpreises im Jahr 2007 vom ehemaligen Abgeordneten zum Nationalrat und Autor Franz-Joseph Huainigg ins Leben gerufen.

Der Verein Ohrenschmaus setzt darüber hinaus auf ein Netz an starken Partner-Organisationen. Das sind: Caritas, Diakonie, Jugend am Werk, Lebenshilfe und Vienna‘s People First.