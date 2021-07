Inklusive Bildung darf nicht länger aufgeschoben werden

Potential des Nationalen Aktionsplanes 2022-2030 muss dringend genutzt werden

Derzeit wird an der Finalisierung des Aktionsplanes, der bis 2030 die Leitlinien der „Behindertenpolitik“ bestimmt, gearbeitet.

Dieser „Nationale Aktionsplan Behinderung“ (NAP) genannte Prozess soll einen konkreten und österreichweiten Weg zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention festlegen. I

m Bereich der inklusiven Bildung hat die Republik allerdings Aufholbedarf, denn Artikel 24 der UN-Konvention verpflichtet Österreich ein inklusives Bildungssystem zu realisieren.

„Von einem gemeinsamen Unterricht aller Kinder sind wir noch immer weit entfernt“, kritisiert Christine Steger. Sie ist Vorsitzende des Unabhängigen Monitoringausschusses, der die Umsetzung der UN-Konvention in Österreich überwacht.

„Wir müssen davon ausgehen, dass auch der neue Aktionsplan nicht die notwendigen Schritte vorsieht, um allen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit und ohne Behinderungen ein gemeinsames und lebenslanges Lernen garantieren zu können“, so Steger.

Es sei besorgniserregend, wenn auch die nächsten 8 Jahre keine Strategie verfolgt wird, die die Ausgrenzung im Bildungsbereich beendet.

Tobias Buchner, Bildungsexperte des Monitoringausschusses, gibt zu bedenken:

Auch 2021 werden noch sehr viele Schüler*innen mit Behinderungen in Sonderschulen unterrichtet – was nicht den Vorgaben der UN-Konvention entspricht. Zudem ist die Qualität der inklusiven Bildung an Regelschulen leider häufig als fragwürdig zu bezeichnen.