Leicht erklärt: Was ist körperliche Gewalt?

Die Beratungsstelle hautnah von alpha nova beschäftigt sich in leicht verständlichen Videos mit unterschiedlichen Formen von Gewalt.

Was ist körperliche Gewalt? Wie kann ich körperliche Gewalt erkennen und was kann ich tun, wenn ich körperliche Gewalt erlebe? Diese Fragen beantwortet das neue Video hautnah. gegen körperliche Gewalt. Es gibt bereits ein Video, in dem das Thema sexuelle Gewalt erklärt wird.

Das Video

Im Video über körperliche Gewalt sieht man vier Freund:innen, die sich in einem Café treffen. Eine der Freund:innen erzählt, dass ihr Stiefvater sie geschlagen hat.

Eine andere erzählt, dass eine Betreuerin aus dem Wohnheim Mitbewohner:innen dazu zwingt, zu essen oder ins Bett zu gehen, wenn sie das nicht wollen.

Anhand dieser Beispiele zeigt das Video, wie körperliche Gewalt aussehen kann und dass es wichtig ist, darüber zu sprechen. Das Video erklärt auch, was ich tun kann, wenn ich körperliche Gewalt erlebe.

Es ist das zweite von drei Videos zum Thema Gewalt. Das Video ist in einfacher Sprache. Das Video gibt es auf der Internetseite von alpha nova. Es gibt auch einen Begleittext zum Video, der ebenfalls in einfacher Sprache geschrieben ist.