Leicht erklärt: Was ist sexuelle Gewalt?

Die Beratungsstelle hautnah von alpha nova beschäftigt sich in leicht verständlichen Videos mit unterschiedlichen Formen von Gewalt.

alphanova

Was ist sexuelle Gewalt und was kann man dagegen tun? Das zeigt das Video „.hautnah. gegen sexuelle Gewalt“. Sexualität ist was Schönes und fühlt sich gut an, aber nur wenn beide damit einverstanden sind.

Das Video zeigt drei Freunde mit Behinderungen, die sich im Park begegnen.

Die eine Freundin ist froh – sie hatte einen romantischen Abend mit ihrem Freund, er hat gefragt, was für sie in Ordnung ist; dem anderen Freund geht es nicht so gut – seine Freundin setzt ihn unter Druck und möchte ihn zu etwas überreden, für das er noch nicht bereit ist; die dritte Person hat etwas ganz Schlimmes erlebt.

Anhand dieser Beispiele in dem Zeichentrick-Vvideo wird gezeigt, dass es wichtig ist, über Sexualität und sexuelle Gewalt zu sprechen. Was kann ich machen, wenn ich Gewalt erlebt habe? Das wird auch im Video erklärt.

Das Video

Das Video ist das erste von 3 Videos zum Thema Gewalt. Das Video und einen Text in einfacher Sprache zum Thema Gewalt gibt es auf der Internetseite von alpha nova. Ein Making-Off vom Video gibt es auch auf der Internet-Seite.