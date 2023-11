LICHT INS DUNKEL: Neues Gala-Format mit inklusiven Challenges in der PlusCity Linz/Pasching

BIZEPS

Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, dem 9. November 2023, in der PlusCity in Linz/Pasching wurden das vielfältige Programm der „Gala für LICHT INS DUNKEL“ sowie besondere Exponate vorgestellt, die im Rahmen der „ORF III Auktion für LICHT INS DUNKEL“ versteigert werden.

Anwesend waren u. a. Ernst Kirchmayr, Geschäftsführer der PlusCity, Pius Strobl, ORF-Leiter Corporate Social Responsibility, Alfred Loidl, Vorstandsmitglied der Österreichischen Postbus AG und Mario Thaler, Geschäftsführer des Vereins LICHT INS DUNKEL.

Die „Gala für LICHT INS DUNKEL“ findet am Samstag, dem 18. November, in der PlusCity in Linz/Pasching – und damit erstmals außerhalb Wiens – statt. Im Mittelpunkt steht dabei eine Hauptabendshow, in der Menschen mit und ohne Behinderung aus Sport, Medien und Gesellschaft in inklusiven Teams in mehreren Duellen und Disziplinen für den guten Zweck antreten. ORF 2 wird die „Gala für LICHT INS DUNKEL“ am 18. November um 20.15 Uhr live übertragen.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „LICHT INS DUNKEL setzt auch in diesem Aktionsjahr wieder mit seinen vielfältigen Programmpunkten und Aktionstagen ein besonderes Zeichen der Solidarität, Inklusion und Menschlichkeit. Es freut mich, dass der ORF als mediale Plattform dieses Programm wieder tatkräftig unterstützt und bedanke mich bei unseren Partnern.“

Pius Strobl, ORF-Leiter Corporate Social Responsibility: „Mit dieser neuen Location für die ‚Gala für LICHT INS DUNKEL‘ bietet erstmals ein anderes Bundesland als Wien einen Austragungsort für die inklusive ORF-Hauptabendshow. Damit können wir die vielen Projekte, die mit den Spendenerlösen finanziert und ermöglicht werden, dem Publikum direkter vorstellen und näherbringen. Während des Tages bietet der ‚Radio OÖ Familientag für LICHT INS DUNKEL‘ beste Unterhaltung im Halbstundentakt in der PlusCity – viele Künstlerinnen und Künstler performen an diesem Tag für LICHT INS DUNKEL und sind für die Besucherinnen und Besucher hautnah zu erleben. Wir bedanken uns beim Gastgeber für die Möglichkeit, Unterhaltung und humanitäres Engagement an diesem Tag mit unserem Publikum teilen zu können.“

Mag. Ines Stilling, Präsidentin von LICHT INS DUNKEL: „Als Präsidentin des Vereins LICHT INS DUNKEL freut es mich, dass die diesjährige Auftaktveranstaltung ganz im Zeichen von Inklusion steht. Dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Samstagabend-Unterhaltung gestalten, kommt sehr selten im Fernsehen vor und soll ein Zeichen für mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sein, die es dringend in allen Bereichen des täglichen Lebens braucht. Besonders wichtig ist es für uns, dass auch einige der Inklusions-Projekte aus dem im vergangenen Jahr geschaffenen Jubiläumsfonds vorgestellt werden. Diese Leuchtturmprojekte stehen dafür, wie bereichernd Inklusion für eine Gesellschaft ist, und eines der Ziele soll sein, politische Entscheidungsträger davon zu überzeugen, diese und ähnliche Projekte in Zukunft durch die öffentliche Hand zu finanzieren.“

Neues Gala-Programm: Inklusive Challenges, Gala-Abend und Familientag

Bei der neuen Ausrichtung der „Gala für LICHT INS DUNKEL“ treten vier inklusive Teams in Challenges aus Wissen, Geschicklichkeit und Sport gegeneinander an. Ziel für die einzelnen Teams ist es, möglichst viele Punkte zu erzielen, um so einen möglichst hohen Spendenbetrag für LICHT INS DUNKEL zu erspielen.

Mit dabei sind u. a. Felix Neureuther, Kristina Sprenger, Thomas Morgenstern, Fanny Stapf, Nico Langmann, Lydia Prenner-Kasper, Thomas Geierspichler und Miriam Labus.