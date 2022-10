Neuseeland: Regierung fordert einfache Behördensprache

Ein geplantes Gesetz soll dazu führen, dass Mitteilungen vom Staat in Zukunft für alle verständlich sind.

In Neuseeland wird derzeit über ein geplantes Gesetz diskutiert.

Im geplanten Gesetz steht, dass Mitteilungen vom Staat in Zukunft in einfacher und verständlicher Sprache verfasst werden müssen.

Die Regierung ist für das Gesetz, die Opposition ist dagegen.

Menschen, die für das geplante Gesetz sind, sagen:

Einfache Sprache ist wichtig, damit alle Menschen an der Gesellschaft teilhaben können.

Rachel Boyack sitzt im Parlament in Neuseeland und hat das Gesetz vorgeschlagen.

Rachel Boyack, Abgeordnete im neuseeländischen Parlament, sagt: Die Menschen müssen verstehen können, was sie im Staat tun sollen und was sie nicht tun dürfen. Daher ist einfache Sprache notwendig.

Wenn Regierungen auf eine Art und Weise kommunizieren, die die Menschen nicht verstehen, kann das dazu führen, dass die Menschen, die ihnen zur Verfügung stehenden Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen, das Vertrauen in die Regierung verlieren und nicht in der Lage sind, voll an der Gesellschaft teilzunehmen.