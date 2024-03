ÖBB nimmt neue Fernreisezüge in der Tagvariante in Betrieb

Per E-Mail teilen

Die ÖBB stellen ihre neuen Fernreisezüge in der Tagvariante vor. Ab 8. April sollen die ersten Züge auf der Brennerstrecke unterwegs sein. Wir konnten schon vor Anfang Februar 2024 einen Blick hinein werfen.

Wir haben bereits über die neuen Nachtzüge der ÖBB berichtet. Jetzt gehen die neuen ÖBB Fernreisezüge in der Tagesbestuhlung in den Fahrgastbetrieb. Sie sollen die bisherigen Railjets ergänzen. Die ÖBB haben 19 Stück dieser Züge bestellt. BIZEPS konnten uns bereits in diesen Zügen umsehen und werden hier einige Fotos herzeigen.

Die Züge verfügen, im Gegensatz zu den alten Railjet Zügen, bei jeder Tür über stufenlose Einstiege, das heißt, es ist kein Hublift mehr notwendig um mit einem Rollstuhl in den Zug zu gelangen.

Das sind die Neuerungen im rollstuhlgerechten Waggon

Nach dem Einstieg in den Zug führt ein Gang vorbei an der barrierefreien Toilette zu den Sitzplätzen.

Es gibt 3 Rollstuhlstellplätze, diese sind im Unterschied zu den alten Railjets aber nicht in der 1. Klasse, sondern in der 2. Klasse. Von jedem Platz ist jetzt der Zuginformationsmonitor gut zu sehen. An den Plätzen gibt es einen Klapptisch, einen Rufknopf um Zugbegleiter:innen zu rufen (z. B. für Essensbestellungen), 1 Steckdose (230 Volt) + 1 USB-A Anschluss, einen Lichtschalter für ein Leselicht sowie eine Notrufsprechstelle.

Angrenzend zu den Rollstuhlstellplätzen befindet sich eine barrierefreie Toilette, die ist genauso wie in den neuen Nachtzügen gestaltet.