ORF III erweitert Sendezeit für „Nachrichten in Einfacher Sprache“

Das TV-Format ist seit März 2020 fixer Bestandteil des ORF-III-Informationsangebots.

Für mehr Inklusion und Barrierefreiheit im ORF wird in ORF III ab Montag, dem 4. Dezember, die Sendezeit der ORF III-Sendung „Nachrichten in Einfacher Sprache“ (Montag bis Freitag um 19.30 Uhr) mehr als verdoppelt.

Statt in nur zwei Minuten wird von nun an in fünf Minuten über das Wichtigste vom Tag in kurzen Sätzen, mit einfachen Worten und Untertiteln berichtet.

Ziel des ORF ist es, das barrierefreie Angebot im Dialog mit Behindertenorganisationen in den nächsten Jahren weiter auszubauen.

