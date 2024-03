Osterprogramm der ORF-Religionsabteilung umfassend barrierefrei

Das religiöse Programmangebot zu Ostern wird in ORF 2 für das

gehörlose und hörbeeinträchtigte sowie für das blinde und

sehbeeinträchtigte Publikum mit Untertitel und Audiokommentar

angeboten.

BIZEPS

Der „Evangelische Karfreitagsgottesdienst“ ist auf der

ORF-TELETEXT-Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek mit Live-Untertitel

verfügbar.

Der Katholische Ostergottesdienst am Ostersonntag aus Rom,

die Osteransprache des Papstes und der Segen „urbi et orbi“ werden

sowohl audiodeskribiert als auch untertitelt (im TV und live sowie on

demand auf der ORF-TVthek) in ORF 2 übertragen.

Darüber hinaus wird die Sendereihe „FeierAbend“ mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) über ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via

simpliTV) und auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand

angeboten.

Die barrierefreien Sendungen sind auf ORF ON und der

ORF-TVthek-App als Video-on-Demand abrufbar.

Siehe: Umfangreiches Programmangebot der ORF-Hauptabteilung „Religion und Ethik multimedial“ in der Kar- und Osterwoche