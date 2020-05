Rollstuhlfahrer dürfen nur zum Friseur, wenn sie sich umsetzen

Per E-Mail teilen

Am 28. April 2020 meldete ich mich bei einem Friseursalon in Linz zum Haarschneiden an. Es wurde mir der 7. Mai 2020 zugesagt. Da schien für mich alles zu passen.

Zwei Tage später erhielt ich einen Anruf meiner Friseurfiliale, bei der ich Stammkunde bin, dass sie mich aus gesetzlichen und Hygienegründen nur dann als Kunde nehmen dürfen, wenn ich mich aus dem Elektrorollstuhl auf den Friseurstuhl setzen kann.

Das sei notwendig, da jede Kundin bzw. jeder Kunde vor Ort Haare waschen muss. Mit meinem Rollstuhl ist dies jedoch fast nirgends möglich und umsetzen kann ich mich aufgrund meiner körperlichen Behinderung nicht.

Es wurde um Entschuldigung gebeten und mir eine Handynummer einer mobilen Friseurin mitgeteilt, damit ich mir mit ihr einen Hausbesuch vereinbaren konnte, was ich umgehend machte. Dies zur Sachlage.

Für mich zeigt dieses Beispiel, dass solche Vorschriften und Erlässe ohne Kenntnis der Realitäten von Menschen mit Beeinträchtigungen jener Personen erlassen werden, die weitreichende Entscheidungen treffen. Für mich bleibt das ungute Gefühl zurück, wieder einmal aus Gedankenlosigkeit diskriminiert zu werden. Böse Absicht will ich mit diesen Zeilen niemanden unterstellen.