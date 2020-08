St. Pölten: Neues 24 Stunden benutzbares barrierefreies WC

Per E-Mail teilen

In der niederösterreichischen Landeshauptstadt gibt es nun ein Behinderten-WC, das mit Euroschlüssel benutzbar ist.

BilderBox.com

In der niederösterreichischen Hauptstadt eine barrierefreie Toilette zu finden, war schwierig.

Denn, wie im Vorjahr auf BIZEPS berichtet, konnte man die Toilette bei der neu umgebauten Servicestelle für Tourismus und Marketing nicht benutzen. Auch die Nutzung des rollstuhlgerechten WCs im Rathaus war an die Öffnungszeiten des Rathauses gebunden.

Nun gibt es in Sachen barrierefreie Toilette einen Erfolg. Wie in einer Mitteilung von Club 81 zu lesen ist, gibt es seit 16. Juli 2020 in der Rathausgasse 2, gleich neben den Tourismusbüros ein barrierefreies WC, das mit dem Euroschlüssel benutzt werden kann.

Das WC selbst ist mit einem automatischen Türöffner mit Notrufsystem, Haltegriffen und unterfahrbarem Waschbecken ausgestattet. In der Mitteilung heißt es, dass auch der Seifen- und Handtuchspender für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer gut erreichbar ist.

Künftige Gestaltung des Domplatzes

Bei der Präsentation mit Bürgermeister Mag. Mathias Stadler und Martin Sadler (Geschäftsführer der Immobilien St. Pölten) wurde natürlich auch die künftige Gestaltung des Domplatzes angesprochen.

Bürgermeister Stadler hat dabei Club 81-Obmann Josef Schoisengeyer zugesichert, dass Barrierefreiheit ein wesentlicher Bestandteil bei der Planung und Ausführung sein wird. In Erfahrung gebracht werden konnte dabei auch, dass Behindertenparkplätze beim Dom bestehen bleiben werden. Für die Pflasterung sollen demnach nur Platten verwendet werden, die auch das Befahren mit Rollstuhl, Kinderwagen und Rollator ermöglichen.