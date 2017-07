Streit um Aufzug bei der Wotrubakirche

Architekt Fritz Mayr erhob Einspruch gegen Aufzug

Im Zuge der Vorbereitungen auf die Lange Nacht der Kirchen (diese fand am 9. Juni 2017 statt) wurde in der Ö1-Sendung „Erfüllte Zeit“ vom 5. Juni 2017 über eine besondere Aktion in der Wotrubakirche berichtet. (Siehe auch Video)

Die Pfarrgemeinde organisierte für die Lange Nacht der Kirchen einen Sänften-Dienst für gehbehinderte Besucherinnen und Besucher. Hintergrund dieser Idee ist ein bereits lange andauernder Konflikt zwischen der Kirchengemeinde und dem Architekten bzw. dem Bundesdenkmalamt.

Die Kirchengemeinde möchte ihre Kirche barrierefrei zugänglich machen und zu diesem Zweck einen Aufzug zur Kirche bauen. (Informationen zur Wotrubakirche)

So wäre der Zugang zur Kirche auch für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sowie Menschen mit einer Gehbehinderung möglich und auch ältere Menschen, welche auf Gehstöcke oder Rollatoren angewiesen sind, könnten so wieder einfacher in die Kirche gelangen und aktiv am Gottesdienst teilhaben.

Denn bisher ist die Kirche nur über sehr steile Stufen erreichbar, welche nicht für alle Gemeindemitglieder und sonstige interessierte Besucher zu bewältigen sind.

Seitens der Gemeinde gab es schon ein Konzept für die Umgestaltung der Kirche und den verbesserten Zugang, jedoch blockt das Bundesdenkmalamt diese Vorschläge ab.

Dabei gab es auch von dieser Seite bereits eine Zusage für den Umbau. Doch dann erhob der Architekt Fritz Mayr, welcher den Bau der Kirche umgesetzt hat, Einspruch. Er habe Angst, dass ein Aufzug sein Bauwerk stilistisch stören könnte. Dies wirft die Frage auf, ob eine Kirche primär ein Kunstwerk ist, oder ein Raum zum Zusammenkommen, miteinander Beten und Feiern – und das für all jene, die dies möchten.

Mit der Sänften-Aktion zur Langen Nacht der Kirchen wollte die Pfarrgemeinde auf die Problematik und Wichtigkeit ihres Anliegens aufmerksam machen.

Man darf gespannt sein, ob sich in dieser Sache eine Lösung mit dem Architekten und dem Bundesdenkmalamt findet und die Wotrubakirche in Zukunft leichter für Interessierte zu erreichen sein wird.