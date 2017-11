Vorarlberg: Persönliche Assistenz zur gesellschaftlichen Teilhabe

Per E-Mail teilen

Persönliche Assistenz ist jede Art Hilfe, die Menschen mit Behinderung in die Lage versetzt, ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben zu führen.

Reiz - Selbstbestimmt Leben

Seit September 2017 gibt es für Menschen mit Behinderung, die Persönliche Assistenz zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben benötigen, eine Unterstützung des Landes Vorarlberg.

Sabrina Nitz, Obfrau des Vereins „Persönliche Assistenz Vorarlberg“ arbeitet seit 2012 an der Vermittlung der Persönlichen Assistenz für Menschen mit Behinderung und freut sich über diese zusätzliche Unterstützung.

„Wer diese Leistung in Anspruch nehmen möchte, soll sich bei uns melden“, fordert sie Betroffene auf, sich in der Servicestelle in Dornbirn zu informieren, oder eine ihrer Informationsveranstaltungen zu besuchen.

„In der Servicestelle in Dornbirn gibt es Beratung und Information sowie Vermittlung und Unterstützung in Sachen Persönlicher Assistenz. Wir organisieren monatlich ein Info-Café, verwalten einen AssistentInnen-Pool und bieten regelmäßig Informationsveranstaltungen für AssistenznehmerInnen und AssistentInnen zur Reflexion und Weiterbildung“, so Nitz.

Zur Zielgruppe für die Unterstützung des Landes gehören Menschen mit Körperbehinderung und/oder Menschen mit Lernschwierigkeiten, die über Anleitungskompetenz verfügen und in einem eigenen, privaten Haushalt (Eigentums- /Mietwohnung, Einliegerwohnung oder Ähnliches) leben.

Aktuelle Termine – Veranstaltungen:

Was ist und was kann Persönliche Assistenz?

23. November, 15:30 – 17 Uhr, bei der Selbsthilfe Bludenz/Untersteinstraße 8, 1. Obergeschoss