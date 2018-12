Wiener Gemeinderat wird sich mit Fahrzeug-Außenansagen beschäftigen

ÖVP-Wien fordert Fahrzeug-Außenansagen für blinde und sehbehinderte Fahrgäste.

Erkennen, ob man sich an der richtigen Haltestelle befindet oder welches Fahrzeug gerade einfährt, das ist für blinde und sehbehinderte Personen, die in Wien mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus oder Straßenbahn unterwegs sind, nicht einfach.

Aus diesem Grund haben die ÖVP-Gemeinderätinnen Caroline Hungerländer und Ingrid Korosec am 27. November 2018 einen Beschlussantrag eingebracht:

Der Wiener Gemeinderat fordert die zuständige amtsführende Stadträtin für Umwelt und die Wiener Stadtwerke und den zuständigen amtsführenden Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport auf zu prüfen, in wie weit die Einführung einer Fahrzeug-Außenansage für blinde und sehbehinderte Fahrgäste, ähnlich dem Konzept „LiSA“ in Linz, auch in Wien umgesetzt werden kann.