Wöginger: Mit Gottfried Feurstein verlieren wir einen großen Sozialpolitiker der Volkspartei

ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher kondoliert im Namen des gesamten ÖVP-Parlamentsklubs

Mit Gottfried Feurstein verlieren wir einen Sozialpolitiker, der für seine Kompetenz, Sachlichkeit und sein Engagement über alle Parteigrenzen geschätzt wurde, zeigte sich ÖVP-Sozialsprecher Abg. August Wöginger betroffen vom Ableben des ÖVP-Politikers, der erst vor wenigen Tagen seinen 85. Geburtstag feierte.

„Als Sozialsprecher war er mit seinem großen Wissen auch immer ein Vorbild für mich. Er war ein überzeugter Parlamentarier, dem Fairness und Sachpolitik ein großes Anliegen waren.“ Feurstein war zwischen 1975 und 2002 Abgeordneter zum Nationalrat und bis 2016 Obmann des Vorarlberger ÖVP- Seniorenbundes.

„Feurstein war ein geselliger und ausgesprochen beliebter Politiker, der nicht nur eine ungeheure Kenntnis über die Sozialpolitik, sondern auch ein großes Herz für soziale Anliegender Menschen hatte. Wie kaum ein anderer Bundespolitiker in Vorarlberg war Gottfried Feurstein auch oft unter den Menschen in seinem Heimatbundesland unterwegs, um mit ihnen direkt ihre Anliegen zu besprechen. Er war auch jener Politiker, dem es stets ein Anliegen war, junge Schülerinnen und Schüler durch das Parlament zu führen und ihnen die politische Arbeit zu vermitteln“, so Wöginger weiter.

Für sein Engagement erhielt Feurstein auch das Große Silberne Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich (2002) und das Ehrenzeichen des Landes Vorarlberg in Gold (2003).

Der ÖVP-Klubobmann abschließend im Namen des gesamten Parlamentsklubs der Volkspartei: „Wir werden Gottfried Feurstein immer ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere ganze Anteilnahme und unser Mitgefühl gelten seiner Familie und seinen Freunden.“

