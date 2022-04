Zum Tag der Inklusion am 5. Mai: Umfassender Schwerpunkt in allen ORF-Medien

U. a. in „Studio 2“ und „konkret“, Ö3 sucht Lehrstellen für Jugendliche mit Behinderung, Ö1-Inklusions-Podcast feiert ersten Geburtstag

Auch heuer widmet der ORF im Bemühen, die Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft, insbesondere am Arbeitsmarkt, voranzutreiben und Bewusstsein für die Fähigkeiten und Potenziale von Menschen mit Behinderung zu schaffen, dem Europäischen Protesttag zur Inklusion am 5. Mai 2022 einen ausführlichen Programmschwerpunkt in allen seinen Medien.

Franz-Joseph Huainigg, Beauftragter für Barrierefreiheit im ORF Humanitarian Broadcasting: „Aufatmen im Frühling, die Corona-Zahlen gehen zurück. Begegnungen, Gespräche und Berührungen von Menschen mit und ohne Behinderungen sind wieder möglich. Wie es funktionieren kann, Barrieren in den Köpfen abzubauen und Menschen mit Behinderungen Chancengleichheit in Schule, Arbeit und Freizeit zu ermöglichen, zeigen die zahlreichen Beiträge zum ORF-Schwerpunkt Inklusion. Es ist Zeit, Inklusion zu leben, wie es die inklusiven Redaktionsteams Freak Radio und ‚andererseits‘ im Ö1-Podcast ‚Inklusion gehört gelebt‘ seit einem Jahr großartig aufzeigen. Es geht darum, die Stärken und Potenziale zu erkennen. Im Sinne des öffentlich-rechtlichen Auftrags möchte der ORF in seinem vielfältigen Programmangebot Anreize für Diversität und Begegnungen auf Augenhöhe schaffen.“

Der Tag der Inklusion im ORF-Fernsehen

Los geht es im ORF-Fernsehen bereits am Samstag, dem 30. April, wenn sich um 18.00 Uhr in ORF 2 der „Bürgeranwalt“ u. a. mit einem jungen Mann mit Trisomie 21 befasst, dessen Eltern vergeblich versuchen, Versicherungszeiten für die finanzielle Absicherung ihres Sohnes nachzukaufen. Am Sonntag, dem 1. Mai, steht die Sendung „Woran ich glaube“ um 16.55 Uhr in ORF 2 am „Tag der Arbeit“ im Zeichen des Themas „Inklusion am Arbeitsplatz“.

„Guten Morgen Österreich“ begrüßt am Donnerstag, dem 5. Mai, ab 6.30 Uhr in ORF 2 die Moderatorin der ORF-SPORT+-Sendung „Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“, Miriam Labus, als Gast. Ebenfalls am 5. Mai steht um 9.55 Uhr in ORF 2 die Dokumentation „Ziemlich bestes Team – Arbeitskräfte gesucht“ auf dem Programm: Ernst Schwarz hat dafür Unternehmen auf ihrer Suche nach Arbeitskräften mit Behinderung begleitet.

„Aktuell nach eins“ hat um 13.20 Uhr in ORF 2 Roswitha Schachinger, Vizepräsidentin des Österreichischen Behindertenrats – in dieser Funktion vertritt sie die Anliegen von 1,4 Millionen Österreicherinnen und Österreichern – zu Gast.

„Studio 2“ stattet um 17.30 Uhr in ORF 2 Behindertenaktivistin Marianne Hengl von RollOn Austria einen Besuch ab. Danach geht es um 18.30 Uhr in „konkret“ mit dem Thema „Eingesperrt und sediert – Rechte im Pflegeheim“ weiter. Zu Gast ist Patientenanwalt Dr. Gerald Bachinger.

Zum Abschluss des Inklusionstages im ORF zeigt ORF 2 um 0.05 Uhr die aufsehenerregende Doku „Unter Blinden – Das extreme Leben des Andy Holzer“: Im Film von Eva Spreitzhofer geht es um die unglaubliche Geschichte des weltbekannten blinden Alpinisten und Bergsteigers.

Am Freitag, dem 6. Mai, begrüßt Marianne Hengl um 12.15 Uhr in ORF 2 in der Sendung „Stehaufmenschen“ Marianne Maria und Markus Erlacher-Forster. Die beiden haben neben einer gesunden Tochter die schwer beeinträchtigten Zwillinge Leni und Tobi, die beide mit einem Kopftumor zur Welt gekommen sind. Trotzdem ist das Glück der Familie auf seine eigene Art perfekt.

In der „Orientierung“ geht es am Sonntag, dem 8. Mai, um 13.05 Uhr in ORF 2 um „Diakonie setzt Akzente: Hilfe für autistische Kinder in der Schule“. Danach steht um 13.30 Uhr in ORF 2 „Heimat, fremde Heimat“ ebenfalls im Zeichen der Inklusion.

Das Programm in ORF III und ORF SPORT+

Auch ORF III widmet sich am 5. Mai dem Thema Inklusion: In „ORF III AKTUELL“ geht es um 9.30 Uhr um die täglichen Hürden für Betroffene. Warum stoßen Menschen mit Behinderung auch im Jahr 2022 noch immer auf so viele Vorurteile, warum erleben sie im Alltag Benachteiligungen und wie lässt sich das ändern?

„Kultur Heute“ (19.45 Uhr) zeigt eine weitere neue Folge der Reihe „We proudly present“, die auf Initiative des ORF-Beauftragten für Barrierefreiheit, Franz-Joseph Huainigg, entstanden ist. Darin werden Künstler/innen mit Behinderung vorgestellt, so am 5. Mai Performancekünstlerin Vera Rosner. Bisher war bereits Victor Noworski im Porträt. Bereits am Freitag, dem 29. April, steht ein Beitrag über Autor Julian Messner auf dem Programm.

„Ohne Grenzen – das Behindertensport Magazin“ berichtet am 6. Mai um 17.20 Uhr in ORF SPORT+ über Katrin Neudolt, eine gehörbeeinträchtigte Badmintonspielerin, die vom 25. bis 30. April bei der Badminton-EM der nichtbehinderten Sportler/innen an den Start geht und dort als Medaillenhoffnung gilt. Katrin Neudolt ist trotz ihrer Hörbeeinträchtigung österreichische Staatsmeisterin im Badminton und ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Inklusion auch im Sport perfekt funktioniert. Ebenfalls Thema: der Inclusion Run beim Vienna City Marathon 2022.

Inklusive Lehrredaktion

Die Inklusive Lehrredaktion bringt anlässlich des Tags der Inklusion ein exklusives Interview mit Behindertenanwalt Dr. Hansjörg Hofer, das auf ORF.at in einfacher Sprache zu lesen ist. In der Inklusiven Lehrredaktion arbeiten sechs Menschen mit Behinderungen, die täglich Nachrichten in Einfacher Sprache für news.ORF.at produzieren und beim Nachrichtenangebot in Einfacher Sprache in ORF III sowie Radio Wien mitarbeiten.

Inklusions-Schwerpunkt in den ORF-Radios

Am Sonntag, dem 1. Mai, unternimmt „Ambiente“ (10.05 Uhr) unter dem Titel „Der Fels bietet Orientierung“ eine Klettertour mit dem blinden Bergsteiger Andy Holzer. „Praxis – Religion und Gesellschaft“ (16.05 Uhr) berichtet am Mittwoch, dem 4. Mai, über „Sehnsuchtsort Schule – Mit Lernbehinderung keine Oberstufe“.

Am Donnerstag, dem 5. Mai, feiert der Ö1-Podcast „Inklusion gehört gelebt“ sein einjähriges Jubiläum. Gestaltet wird dieser wöchentliche inklusive Podcast von den Redaktionen „andererseits“ & „Freakcasters“, von Redakteurinnen und Redakteuren mit und ohne Behinderung.

Am 5. Mai – dem europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung – ist bei „FreakCasters“ der britische Soziologe, Bioethiker und Behindertenrechtsaktivist Thomas Shakespeare zu Gast. Der Podcast ist auf https://radiothek.orf.at/podcasts zu abonnieren.

„Medizin und Gesundheit“ (16.05 Uhr) beschäftigt sich am 5. Mai damit, dass Österreich kein Musterschüler zum Thema Inklusion ist: Radiodoktor Manfred Götz diskutiert mit seinen Gästen darüber, was es für eine inklusive Gesellschaft der Zukunft benötigt.

Am Samstag, dem 7. Mai, blickt Bernhard Fellinger in „Making of Ö1“ (7.33 Uhr) hinter die Kulissen der inklusiven Redaktion des Ö1-Podcasts „Inklusion gehört gelebt“, der Redaktion „andererseits“ und der Sendung „Freak-Radio“ am Ö1 Campus. Die „Dimensionen“ setzen sich am Montag, dem 9. Mai, ab 19.05 Uhr unter dem Titel „Der gechipte Mensch“ mit Nutzen und Risiken von Gehirnimplantaten auseinander.

Ö3-Lehrstellenaktion am 1. Mai: „Ich will und ich kann arbeiten! Und ich verdiene eine Chance!“

„Wie geht’s für mich weiter? Wo bekomme ich eine passende Lehrstelle?“: Für Jugendliche mit Behinderung sind diese Fragen besonders herausfordernd, häufig bekommen sie einfach keine Chance. Das muss sich ändern! Deshalb macht Ö3 den 1. Mai wieder zum Aktionstag und sucht Lehrstellen für Jugendliche mit Behinderung. Ö3-Moderator Philipp Hansa ist von 9.00 bis 19.00 Uhr mit Jugendlichen on Air.

Die Themen dabei: Die Ziele und Wünsche für die Zukunft, was die Jugendlichen auf dem Weg in ein selbstständiges Leben wirklich behindert und warum sie für ihre zukünftigen Arbeitgeber eine Chance sind.

FM4 am 3. Mai: „Persönliche Assistenz – Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe für Menschen mit Behinderung“

Ob am Arbeitsplatz, für den Weg dorthin, in der Schule, beim Einkaufen, beim Versorgen eigener Kinder oder bei privaten Unternehmungen wie einem Kinobesuch – persönliche Assistentinnen und Assistenten sind ein wesentlicher Schlüssel für Menschen mit Behinderungen, damit sie an allen Lebensbereichen selbstbestimmt teilnehmen können. Sie unterstützten Menschen mit Behinderungen bei Tätigkeiten, die diese nicht alleine durchführen können. In Österreich gibt es einen großen Bedarf an persönlicher Assistenz. Was macht diese Arbeit aus? Welche Skills braucht man dafür? Was ermöglicht sie? Am Dienstag, dem 3. Mai, informiert FM4 umfassend darüber. Menschen mit Behinderungen und persönliche Assistentinnen und Assistenten kommen in Porträts und Interviews in der „Morning Show“ (6.00 Uhr), in „You’re At Home Baby“ (10.00 Uhr) und in „Connected“ (15.00 Uhr) zu Wort. In „FM4 Auf Laut“ (21.00 Uhr) diskutieren Betroffene und Assistierende über den Status Quo der Inklusion in Österreich.