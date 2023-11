Bilanz: Immer noch kein barrierefreier Spielplatz am Haydnplatz in Innsbruck

Per E-Mail teilen

Bei der Umgestaltung von vielen Grünanlagen in Innsbruck wurde Anfang 2023 auch der Kinderspielplatz am Haydnplatz erneuert. Kritik gab es allerdings aufgrund der fehlenden Barrierefreiheit. Was ist bisher passiert?

MeinBezirk.at / Georg Herrmann

Im März 2023 ist bei BIZEPS bereits ein Artikel zur fehlenden Barrierefreiheit des Spielplatzes und Kritik daran von Roman Scamoni, selbst Rollstuhlfahrer, Integration Tirol, erschienen.

Scamoni schrieb einen offenen Brief an Bürgermeister Georg Willi, in dem es hieß, die große Sandfläche rund um die Schaukel und die Spielgeräte als „Fallschutz“ mache den Zugang für Rollstuhlfahrer:innen unmöglich.

Dann hat Roman Scamoni gemeinsam mit Bürgermeister Willi, Stadträtin Uschi Schwarzl und Markus Pinter (Amt für Grünanlagen) im März 2023 die Situation am Haydnplatz vor Ort bzw. generell in Innsbruck besprochen.

Laut Pinter würde, das Amt für Grünanlagen eine Verbesserung der unbefriedigenden Situation am Haydnplatz prüfen und arbeite in Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat daran verstärkt auf Barrierefreiheit und Inklusion bei der Um- und Neugestaltung von Spielplätzen zu achten.

Bilanz nach acht Monaten

Das Treffen mit dem Leiter für Grünanlagen und Bürgermeister Georg Willi hatte bisher leider keine Besserungen zur Folge, ist einem kürzlich erschienen Artikel auf MeinBezirk.at zu entnehmen.

Roman Scamoni erläutert auf BIZEPS-Nachfrage:

Was mich wirklich ärgert ist, dass es einfach keinerlei Informationen gibt, wann die versprochenen Verbesserungen umgesetzt werden sollen. Auch auf Nachfrage vor ca. 4 Monaten hieß es nur, dass das halt noch dauere und man viel zu tun habe! Es kann doch wohl nicht zu viel verlangt sein, dass man als betroffener Bürger einen ungefähren Zeitplan oder ähnliches bekommt!

Nun doch noch eine Lösung in Sicht?

„Eine Lösung für eine barrierefreundliche Gestaltung des Spielplatzes Hadynplatz wird in den nächsten Tagen erfolgen. Bgm. Georg Willi hat rasch auf den BezirksBlätter-Bericht reagiert. Eine passende Lösung wird in den nächsten Tagen umgesetzt„, ist einem Artikel vom 13. November 2023 auf MeinBezirk.at zu entnehmen.

Angeblich habe sich aufgrund schwieriger Personalsituation das Projekt verzögert. Doch das Anliegen einer inklusiven Gestaltung der Spielplätze liegt der Stadt Innsbruck auf jeden Fall sehr am Herzen, hieß es.