Bringt der „Familienbonus Plus“ Verschlechterungen für Menschen mit Behinderungen?

Wie ist das genau mit dem "Familienbonus Plus", wollten wir von der ÖVP-Behindertensprecherin Kira Grünberg wissen - hier ihre schriftliche Antwort.

Eines der ersten Projekt der schwarz-blauen Bundesregierung war der „Familienbonus Plus“. Im Rahmen der Vorstellung dieser familienpolitischen Maßnahme wurde klar, dass die nur bis zum vollendeten 18 Lebensjahr des Kindes gelten soll.

„Der derzeitige Kinderfreibetrag und die steuerliche Abzugsfähigkeit der Kinderbetreuungskosten bis zum zehnten Lebensjahr sollen zur Vereinfachung zur Gänze entfallen.“ so eines der Details der Neuregelung.

Obwohl Bundeskanzler Sebastian Kurz versicherte, dass keine Familie schlechter aussteigen werde, als bisher, befürchtet der Österreichische Behindertenrat am 12. Jänner 2018 eine massive Verschlechterung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen und deren Familien. Auch die SPÖ-Behindertensprecherin Ulrike Königsberger-Ludwig wies auf diese Benachteiligung hin.

BIZEPS hatte schon am 11. Jänner 2018 an die ÖVP-Behindertensprecherin Kira Grünberg dieses Problem gemeldet und um eine Stellungnahme zur Frage: „Bedeutet dies wirklich, dass für Menschen mit Behinderungen bei Bezug der Familienbeihilfe/Erhöhungsbetrag der Absatzbetrag (im Gegensatz zur derzeitigen Regelung) nur mehr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt würde?“ ersucht.

Sehr rasch antwortete die ÖVP-Behindertensprecherin Kira Grünberg per E-Mail und teilte BIZEPS mit:

Nach Rücksprache mit Frau Bundesministerin Bogner-Strauß lässt der neue „Familienbonus Plus“ die bisherige Regelung des Absetzbetrages der Familienbeihilfe / Erhöhungsbetrag für Kinder mit Behinderung unberührt. Die (erhöhte) Familienbeihilfe steht auch weiterhin über das 18. Lebensjahr hinaus zu, wenn das Kind für seinen Unterhalt nicht sorgen kann oder bei einem Grad der Behinderung von mindestens 50%.

Zusätzlich können die Eltern des behinderten Kindes den Familienbonus Plus (Absetzbetrag in Höhe von 1.500€ pro Kind und Jahr) bis zum 18. Lebensjahr des Kindes in Anspruch nehmen. Für volljährige Kinder, für die Familienbeihilfe bezogen wird, soll Anspruch auf einen Familienbonus in der Höhe eines Absetzbetrages von 500€ bestehen. Um auch geringverdienende AlleinerzieherInnen, die keine Einkommenssteuer bezahlen, adäquat zu berücksichtigen, soll für diese ein höherer Alleinerzieherabsetzbetrag sowie für geringverdienende AlleinverdienerInnen ein höherer Alleinverdienerabsetzbetrag umgesetzt werden.