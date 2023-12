„Bundesland heute“: Wichtigste regionale Informationssendung des Landes wird ab 1. Jänner 2024 untertitelt

Es ist ein wichtiger Schritt in der Geschichte der barrierefreien Services des ORF

Die neun regionalen Ausgaben der TV-Sendung „Bundesland heute“, die täglich um 19.00 Uhr in ORF 2 zu sehen ist, werden ab dem 1. Jänner 2024 mit Untertiteln zur Verfügung stehen.

Gleiches gilt für „Südtirol heute“, das täglich um 18.30 Uhr in ORF 2 Tirol zu sehen ist. Mit 1,2 Millionen täglichen Zuseherinnen und Zusehern ist „Bundesland heute“ eine der wichtigsten Informationssendungen des ORF. Mit der Untertitelung der Sendung wird folglich eine wichtige Lücke im ORF-Programm im Sinne der Barrierefreiheit geschlossen.

Vorerst werden die Untertitel nach Ablauf der Sendung auf ORF ON und in den TVthek-Apps on demand abrufbar sein. Möglich machen dies KI-Programme, die auf bereits vorhandene Quellen zugreifen und sie dann mit dem Gesprochenen verbinden.

Erst seit Kurzem haben die KI-Programme die notwendige Qualität erreicht, um „Bundesland heute“ in seinen neun Versionen mit Untertiteln anbieten zu können. Die Projektentwicklung der Untertitelung der „Bundesland heute“-Sendungen erfolgte federführend im ORF-Landesstudio Salzburg.

In naher Zukunft soll der technisch herausfordernde Schritt möglich gemacht werden, Live-Untertitel zur Sendung auf neun Teletext-Seiten zu bieten.

Für den ORF, der mit seinen barrierefreien Services (Untertitelung, Audiodeskription, Übersetzung in Österreichische Gebärdensprache, Nachrichten in Einfacher Sprache) eine Vorbildwirkung in Österreich hat, ist die Untertitelung von „Bundesland heute“ ein weiterer wichtiger Schritt zu einer 100-Prozent-Untertitelungsquote, die bis 2030 erreicht werden soll.

Der ORF ist hier auf einem sehr guten Weg

Fast 80 Prozent des Programms von ORF 1 und ORF 2 werden untertitelt, im Vor- und Hauptabend sind es deutlich mehr als 90 Prozent.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Der ORF ist mit seinen barrierefreien Services europaweit in einer Vorreiterrolle, weswegen es mich besonders freut, dass ab kommendem Jahr auch ‚Bundesland heute‘, eine unserer wichtigsten Informationssendungen, mit Untertiteln zur Verfügung steht. Der Einsatz KI-gestützter Technologie macht dies möglich. Im Sinne der Inklusion und der Barrierefreiheit baut der ORF damit sein Informationsangebot für Menschen mit Behinderungen weiter aus und wird noch stärker zu einem ORF für alle Menschen in Österreich!“

Martin Ladstätter, M.A., ORF-Publikumsrat im Vertretungsbereich Behinderte Menschen, nominiert vom Österreichischen Behindertenrat: „,Bundesland heute‘ ist eine der beliebtesten Sendungen in Österreich und es ist wichtig, dass auch hier Barrierefreiheit geschaffen wird. Und als Österreichischer Behindertenrat sind wir sehr froh darüber und sehen es als Fortschritt in der Barrierefreiheit des ORF.“

Ing. Lukas Huber, Generalsekretär des Österreichischen Gehörlosenbundes: „Seit 1988 hat die Gehörlosengemeinschaft gefordert, dass die ‚Bundesland heute‘-Sendungen untertitelt werden und das ist ganz toll, dass der ORF diesen Meilenstein setzt und dass die Umsetzung klappen wird.“

Prof. Pius Strobl, ORF-Leiter Corporate Social Responsibility: „Vor mehr als 40 Jahren setzte der ORF einen Meilenstein für eine barrierefreie Medienlandschaft, indem er durch Untertitelung in zahlreichen TV-Sendungen einen inklusiven Zugang schaffte. Haben wir 1980 mit fünf Stunden pro Woche begonnen, untertiteln wir mittlerweile 350 Stunden Fernsehprogramm jede Woche. Unser Engagement durch persönliche Interaktion mit Gehörlosenverbänden gibt uns die Möglichkeit, das Angebot stetig an die Bedürfnisse der Zielgruppe anzupassen. Mit der nun technologisch machbaren Untertitelung von allen ‚Bundesland heute‘-Sendungen kommen wir dem starken Interesse der Menschen mit einer Hörbehinderung an informationsreichen Formaten nach.“

Barrierefreie Services des ORF

Der ORF hat mit seinen barrierefreien Angeboten in Österreich ein Alleinstellungsmerkmal und baut seine Services kontinuierlich aus. Das barrierefreie Angebot des ORF hat sich im Vergleich zu den Vorjahren bei allen Services (Untertitelung, Audiodeskription, ÖGS, Nachrichten in Einfacher Sprache) abermals gesteigert.

Derzeit werden fast 80 Prozent in ORF 1 und ORF 2 und mehr als 45 Prozent in ORF III untertitelt. In der reichweitenstarken Primetime-Zone stehen sogar mehr als 90 Prozent aller Sendungen in ORF 1 und ORF 2 mit Untertiteln zur Verfügung. Im Vergleichsjahr davor lag die UT-Quote bei ORF 1 und ORF 2 bei rund 75 Prozent und bei ORF III bei rund 35 Prozent. Im Schnitt werden darüber hinaus 640 Stunden pro Jahr in Gebärdesprache ausgestrahlt. Vor Beginn der Corona-Pandemie (2019) waren es deutlich weniger. Seither konnte der ORF dieses Angebot um 40 Prozent erhöhen.

Für Menschen mit einer Sehbehinderung werden derzeit im Schnitt rund sieben Stunden täglich mit akustischer Bildbeschreibung angeboten. Im Jahr 2022 konnte das Angebot auf rund 2.600 Stunden pro Jahr ausgebaut werden. Im Vergleich waren es 2021 noch ca. 2.100 Stunden pro Jahr.

Bereits seit 2017 werden im ORF TELETEXT Nachrichten in Einfacher Sprache veröffentlicht. Seit 2022 senden alle neun Regionalradios täglich einen Nachrichtenblock in Einfacher Sprache.

Radio Wien hat ein darüber hinausgehendes Angebot am Sonntagvormittag in der Kindersendung „WoW – Wissen oder Was“. In ORF III gibt es von Montag bis Freitag um 19.25 Uhr Nachrichten in Einfacher Sprache als Fernsehnachrichten. Diese Nachrichten sind im Dezember 2023 von zwei auf fünf Minuten verlängert worden.

Und auf news.ORF.at werden seit Mai 2020 täglich sechs Meldungsblöcke in einem eigenen Nachrichtenticker prominent auf der Startseite angeboten.

Weiter bedeutend für den Ausbau der barrierefreien Angebote des ORF in den kommenden Jahren werden die technischen Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz (KI) bleiben, die bereits für die verschiedenen Services getestet werden und im Zusammenhang mit der Untertitelung von „Bundesland heute“ eine wichtige technische Rolle einnehmen.

Zu den Leistungsdaten und dem aktuellen Aktionsplan für die barrierefreien Angebote im ORF finden sich hier noch weitere Informationen: https://der.ORF.at/unternehmen/humanitarian/barrierefreiheit/aktionsplan-barrierefreiheit104.html