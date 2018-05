Christine Steger neue Vorsitzende des Monitoringauschusses

Der Unabhängiger Monitoringausschuss zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen wählte das langjährige Mitglied Christine Steger zur neuen Vorsitzenden.

Volker Frey

Nachdem Christina Wurzinger vor wenigen Wochen plangemäß den Vorsitz des Unabhängigen Monitoringausschusses zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen abgegeben hatte, stand am 2. Mai 2018 die Neuwahl des Vorsitzes am Programm.

Die Staffelübergabe fand erfolgreich statt. Der Monitoringausschuss wählte das langjährige Mitglied Christine Steger zur neuen Vorsitzenden.

„Mit große Freude nehme ich diese Wahl an“, so die neue Vorsitzende die auf die zukünftigen Aufgaben verweist: „Neben dem Aufbau der Strukturen ist auch der Monitoringbericht an den UN-Fachausschuss in Genf in der Endausarbeitung. Die nächsten Monate werden sicherlich für den gesamten Ausschuss eine Herausforderung.“